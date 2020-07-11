陳奕迅慈善音樂會　日出場獻唱5曲勁啱feel　網民競猜黃昏場歌單

Eason陳奕迅為幫助新冠肺炎（COVID-19）疫情期間受影響的演出業界人士，於今日舉行兩場慈善音樂會，以歌聲為「香港現場演出及制作行業協會」的「香港演制抗疫基金」籌款。日出場在今早6時開始，逾萬歌迷準時守候，惟陳奕迅唱了5首歌曲後便結束演出，讓不少粉絲直呼「未聽夠」，亦有人大讚Eason選曲很有心思，「完全符合日出的氣氛」，令人期待下午5時開始的黃昏場歌單。

陳奕迅今日（11日）舉行兩場慈善音樂會，為演出業界人士籌款，並分為日出場和黃昏場。（「香港現場演出及制作行業協會」影片截圖）

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日出場歷時約20分鐘，陳奕迅唱出《與你同在》、《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》和《相信你的人》5首歌曲，由天黑唱到天光，選曲亦別具意義。雖然日出場為提早錄影的片段，但歌迷仍是聽出耳油，演出最後以陳奕迅一句「See you later（稍後見）」作結，更讓歌迷期待今午的黃昏場，準備由天光陪「歌神」到天黑。

許多網民熱烈討論陳奕迅在黃昏場的歌單。（香港現場演出及制作行業協會fb）

正因早上演出的選曲切合日出氣氛，充滿正能量，故讓網民開始討論黃昏場的歌單，留言指「日落等聽夕陽無限好」，也有人希望曲風能有所不同，「日出啲歌比較抒情，希望日落啲歌會激昂一點」。

網民最後從陳奕迅多首經典金曲中，選出最適合在黃昏時段聽的歌由，除了街知巷聞的《夕陽無限好》，也有《我的快樂時代》、《可一可再》和《明年今日》，最後一曲則由歌詞充滿愛和希望的《每一個明天》跑出。