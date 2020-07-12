5年前非法獵殺明星獅　美國牙醫被爆曾花78萬元赴蒙古殺瀕危盤羊

有些人愛以狩獵為樂，把個人喜好建築於野生動物的痛苦之上，野蠻行為近年備受抨擊。美國牙醫帕爾默（Walter Palmer）在2015年時在津巴布韋非法獵殺了當地的明星獅子塞西爾（Cecil），引來全球猛烈炮轟，但帕爾默原來從未有停止狩獵，近日更被爆出在去年8月曾遠赴蒙古，獵殺一隻瀕臨絕種的阿爾泰盤羊（Altai argali）。

帕爾默被爆在去年8月在蒙古用弓箭殺死了瀕臨絕種的阿爾泰盤羊。（facebook圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

60歲的美國牙醫帕爾默被爆去年8月曾在蒙古用弓箭射殺瀕臨絕種的阿爾泰盤羊，更把盤羊屍體當戰利品合照，但合照裁去帕爾默和拍檔的臉。據了解，帕爾默付了高達8萬英鎊（約78萬）的旅費，以滿足其狩獵慾望，而和帕爾默一起狩獵的則是他的朋友辛克萊爾（Brent Sinclair）。

阿爾泰盤羊是世界上體型最大的公羊，估計全球僅剩1.9萬隻，屬瀕臨絕種的動物。有知情人士透露，帕爾默在殺死明星獅塞西爾後，還進行了幾次狩獵，這次去蒙古是他的主意，盤羊一直在他想完成的狩獵名單上。蒙古批准對盤羊進行戰利品狩獵，但獵殺許可證價值不菲，而盤羊的屍體現留在蒙古，因美國尚未批出入口許可。

帕爾默（左）於2015年在津巴布韋的萬蓋國家公園殺死了明星獅子塞西爾，當時各界炮轟。（Expose Trophy Hunting. fb圖片）

帕爾默獵殺瀕臨絕種的盤羊再次引來輿論鞭撻，國際人道主義協會野生動物副主席特雷莎博士稱，「盤羊是瀕危的物種，以殺死這些動物為樂的想法令人噁心。5年前殺死獅子塞西爾引起了國際震驚，但是，顯然殺戮還在繼續」。

2015年，帕爾默於津巴布韋的萬蓋國家公園（Hwange National Park）殺死了明星獅子塞西爾，而塞西爾一直是科學家野外追蹤的對象，帕爾默先用弓箭將牠射傷，令獅子痛苦十多小時後，再以步槍將牠射死，並割下頭顱製成標本。事後津巴布韋指這次的獵殺屬非法，帕爾默並沒有沒有獵殺獅子的許可證，甚至有人發起聯署希望引渡帕爾默到津巴布韋受審，但未能如願。

同場加映：美官員非洲打獵殺一家四口狒狒 被鬧爆辭職