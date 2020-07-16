唱《誰說我不在乎》捧紅郭富城　52歲台女歌手陳艾湄凍齡樣惹熱議

「猜不透的是你的心，誰說我不在乎～」曾經捧紅天王巨星郭富城的一曲《誰說我不在乎》，同樣令主唱的台灣女歌手陳艾湄一夜爆紅。陳艾湄當年憑曲人氣爆燈，但在事業最高峰時卻淡出歌壇，闊別多年近日回歸演藝圈，52歲的凍齡美貌令網民嘖嘖稱奇，還大讚她仍保持少女味。

陳艾湄1989年與高明駿合唱電單車廣告歌《誰說我不在乎》，因而紅遍大街小巷。（fb「誰說我不在乎～陳艾湄」圖片）

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現年52歲的陳艾湄1988年出道，翌年就與高明駿合唱電單車廣告歌《誰說我不在乎》，因而紅遍大街小巷，還意外令本來還是舞者的郭富城鋒芒漸露。郭富城爆紅後，在台灣舉行的3場演唱會都邀請陳艾湄擔任嘉賓合唱《誰說我不在乎》。

52歲陳艾湄的凍齡美貌令網民嘖嘖稱奇。（陳艾湄fb圖片）

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不過陳艾湄1994年因閃婚為愛退出樂壇，婚後誕兩兒子，可惜這段婚姻只維持了15年，陷情傷的她差點得了憂鬱症。陳艾湄近年終走出婚變，重拾歌唱事業，近日更公布將參與「民歌45高峰會-巨蛋感恩場演唱會」，令粉絲們大叫驚喜，而面前這位年過50的她仍神采風揚，保持一貫玉女氣質，令網民驚嘆「保養得真好，沒變過，還是美美的」、「完全沒有留下歲月痕跡呢！」