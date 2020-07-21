波子奧運會場面盛大　6秒轆完5米跑道　速度與激情競賽超刺激

「彈波子」你可能聽上一輩講得多，年輕一代卻覺得打機更刺激，但波子的玩法可能比電腦遊戲更瘋狂！甚至變成競技項目，例如奧運會或賽車鬥快，YouTube頻道「Jelle's Marble Runs」就以波子當主角，玩出最刺激的另類奧運會，在5米的跑道上以帶着激情的速度競賽，過程超刺激！

真人奧運會的百米飛人短跑項目極觸目，波子奧運會則縮成「5米賽道」，每組4粒波子，鬥快轆完5米為勝者。（YouTube頻道「Jelle‘s Marble Runs」影片截圖）

奧運會的焦點之一必數田徑項目，其中百米飛人更是全球觸目的重頭戲，波子奧運會當然要照辦煮碗，而百米跑道則縮成「5米賽道」，千萬不要看輕這5米，參賽波子平均僅6秒就衝線，如遇到看似同時衝線的情況，波子更要靠「慢鏡重播」才能替它們分出勝負，大會為每粒參賽者打出衝刺時間，戰況明顯極度激烈，差距可短至千分之一秒，相當刺激。

波子奧運會跟足真人短跑賽制，波子要勝出初賽才能躋身半準決賽，最後才是緊張萬分的決賽。既然選手是波子，旁邊的觀眾當然也是波子，比賽時鏡頭不時穿插台上同款波子兵團啦啦隊的打氣鏡頭，當分出勝負後，勝出的波子就能站上頒獎台，但波子始終同足球一樣是圓的，無手領獎，所以能站在頒獎台接受波子們的歡呼已是完美謝幕。