DSE放榜丨UNCL DSE Google搜尋量激增　呢串英文字母背後咩意思？

又到一年一度中學文憑試放榜的日子，疫情下考公開試有人歡喜有人愁，亦有大批網民看到領成績的學生們，慨嘆與青春回憶的距離又遠一步，只能默默懷念。每年放榜焦點各有不同，網絡搜尋數據或能反映網民的熱門討論話題，提起2020年的DSE，網民原來最關注這4個英文字母「UNCL」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

受到疫情影響，今屆考評會改以電子方式發放DSE成績，然而網民關注重點並無因而落在網上放榜，反而關注與顯示成績評級的「UNCL」4個英文字上。根據Google Trends的數據，「DSE」字眼的搜尋熱度早於昨日，即放榜前一日已明顯上升，至今晨8時許達到高峰，相信不少考生或關心他們的親朋好友都急於查看相關資料。

與「DSE」相關的熱門搜尋：

而整合相關搜尋數據，最常與「DSE」一字合拼搜尋的並非「放榜」、「成績」或「疫情」等字眼，而是「UNCL」，即「不予評級」。另外，有不少相信是應屆考生的網民搜尋與其成績的相關出路資訊，當中較多人查詢的約為14至20分之間的成績，也有考生查看「覆核」、「Appeal」等與覆核成績相關的資訊。

根據考評局資料，「UNCL」全寫為「Unclassified」，即不予評級，代表考生該科的成績低於5級中最低的第1級，一般而言會被視為不合格。由於新高中科目採用水平參照（俗稱拉curve）的方法評定成績，每年每科的第1至5級分數也可能不同，成績最佳的考生可獲「**」作為標示，成績次高的考生則獲「*」作為標示，考評局會上載不同等級的考生表現示例，配合共通等級描述，以助釐清各等級的水平。

今屆部分DSE狀元：

+ 3 + 2