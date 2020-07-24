男孩食提子過敏變膶腸嘴　激似《東成西就》梁朝偉　老豆拍片喪笑

食物過敏可大可小，家長要留意子女飲食！日前，廣西桂林一個爸爸上載一條影片，拍攝兒子嘴唇因過敏腫脹得變成「孖潤腸」，爸爸看着樣子甚慘的兒子，竟然忍不住喪笑，令網民大嘆「是親爹能幹出來的事」。爸爸表示兒子是撿了自家種的提子來吃才出事，還好求醫後已康復，醫生則指這是血管性水腫，不容忽視。然而，網民看片後大多留下一句「對不起弟弟，我真的好想笑」，還說他的樣子激似《東成西就》中的梁朝偉。

網民看到他的「過敏反應」後，紛紛說對不起弟弟，因為想笑。（微博影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

近日，廣西桂林一名父親拍的影片被瘋傳，他的兒子因為吃了提子過敏，雙唇腫脹得變成「孖潤腸」，父親說雖然心疼兒子，但看到腫脹的嘴還是忍不住笑了。事主張先生接受內媒訪問時稱，兒子今年才4歲，提子是自家種的，不慎被他撿了來吃，吃了4顆，過了2、3分鐘後，上嘴唇突然腫起來，「好像要爆炸一點，看着就害怕」，送他到診所時打針，兒子其實不覺得痛，但一望他樣子就哭笑不得。

網民笑言他過敏的樣子像電影《射鵰英雄傳之東成西就》中，梁朝偉的孖膶腸嘴造型。（《射鵰英雄傳之東成西就》劇照）

影片令網民爆笑，紛紛說雖然男童很慘，但他的樣子真的很好笑，還說原以為這效果是電視劇的誇張處理，沒想到過敏真的可以腫成這樣。許多人笑言他的樣子激似電影《射鵰英雄傳之東成西就》中梁朝偉的孖膶腸嘴造型，變成「小西毒」，「長成梁朝偉也太賺了吧」。

+ 3 + 2

雖然男孩的樣子好笑，但內地皮膚科醫生徐宏俊指出，小男孩的嘟嘟嘴叫血管性水腫，是急性過敏導致的，嚴重的時候可能有喉頭水腫，家長應該重視，提高警惕。一般來講治療時以抗過敏為主，主要是口服藥物，萬一出現呼吸困難要立刻求醫。

（綜合）