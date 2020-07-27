洗衣店客人舊衫變潮服　台灣老夫婦「變裝」IG爆紅　吸逾44萬粉絲

年紀大不代表落伍，台中就有一對非常時髦的老夫妻，他們經營洗衣店超過60年，近日孫子靈機一觸以洗衣店客人忘記取回的衣物為他們搭配，老夫妻換上潮流打扮後頓時也年輕起來，孫子更為他們拍照開設IG，想不到不用一個月已經吸引超過40萬追蹤，連外媒亦有報道。

孫子張瑞夫用客人沒有領回的衣服加上他的時尚觸覺為祖父母「變裝」，並以洗衣店為背景為他們拍攝。（wantshowasyoung IG圖片）

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83歲張萬吉與84歲許秀娥在台中市后里區經營的「萬秀洗衣店」已經69年了，生活平淡想不到近日卻成為時尚網紅，幕後功臣就是原本在北京從事文創工作，今年31歲的孫子張瑞夫，他近日回台時看到祖父母生活枯燥，於是想到用打扮為他們加添生活樂趣。

張瑞夫用客人沒有領回的衣服加上他的時尚觸覺為祖父母「變裝」，並以洗衣店為背景為他們拍攝，兩位老人或多或少覺得勞累但仍非常配合，一時鬼馬向鏡頭揮手，一時擺出型格pose。

兩位老人亦非常配合，也很會擺pose。（wantshowasyoung IG圖片）

張瑞夫把祖父母的相片放上IG，反應出乎意料地熱烈，至今已有44萬人追蹤，更吸引了不少外國的粉絲，外國媒體如《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）都有報道。張瑞夫在IG透露爺爺張萬吉得知自己成了網紅，更有外國人追蹤時，他的即時反應不是大笑，而是問：「那以後怎麼辦？我講台語他們聽的懂嗎？」