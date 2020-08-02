低碳減肥恩物朱古力蛋糕食譜　杏仁粉代替麵粉在家DIY輕鬆做到

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近年低醣低碳減肥法相當盛行，即是降低每日攝取碳水化合物的份量。但如果一向是高碳水化合物的蛋糕麵包，則可以植物或果仁粉來代替麵粉，糖分則用天然代糖來取締，以求做到較為低碳，以滿足想吃蛋糕麵包的慾望。

一向是高碳水化合物的蛋糕麵包，以果仁粉來代替麵粉，並改用天然代糖來減低蛋糕的碳水化合物。（影片截圖）

YouTube頻道「Nicko's Kitchen」便提供不同的低碳食譜，以下是朱古力蛋糕的低碳版做法。

1. 朱古力蛋糕分量：

杏仁粉 360克

天然代糖 135克

可可粉 30克

泡打粉 1/2茶匙

軟牛油 113克

雲尼拿香油 1茶匙

蛋 兩隻

無糖杏仁奶 250毫升

2. 朱古力奶忌廉分量：

忌廉芝士　250克

牛油 113克

天然代糖 65克

雲尼拿香油 1茶匙

可可粉 30克

鮮忌廉 150毫升

蛋糕放涼後將朱古力忌廉均勻塗上強糕，再灑上朱古力碎就完成。（影片截圖）

3. 裝飾：

少量無糖朱古力碎

方法：

按次序將杏仁粉、糖、可可粉、泡打粉、牛油、雲尼拿香油、蛋及杏仁奶加入碗內

攪拌至均勻

蛋糕麵糊均等放入兩個蛋糕盤，用攝氏180度焗30-35分鐘

期間用忌廉芝士、牛油、糖、雲尼拿香油、可可粉及鮮忌廉混合，打發至忌廉狀即可。

蛋糕放涼後將朱古力忌廉均勻塗上強糕，再灑上朱古力碎就完成。

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