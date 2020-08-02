低碳減肥恩物朱古力蛋糕食譜　杏仁粉代替麵粉在家DIY輕鬆做到

撰文：喬納森
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近年低醣低碳減肥法相當盛行，即是降低每日攝取碳水化合物的份量。但如果一向是高碳水化合物的蛋糕麵包，則可以植物或果仁粉來代替麵粉，糖分則用天然代糖來取締，以求做到較為低碳，以滿足想吃蛋糕麵包的慾望。
一向是高碳水化合物的蛋糕麵包，以果仁粉來代替麵粉，並改用天然代糖來減低蛋糕的碳水化合物。（影片截圖）
YouTube頻道「Nicko's Kitchen」便提供不同的低碳食譜，以下是朱古力蛋糕的低碳版做法。
1. 朱古力蛋糕分量：
杏仁粉 360克
天然代糖 135克
可可粉 30克
泡打粉 1/2茶匙
軟牛油 113克
雲尼拿香油 1茶匙
蛋 兩隻
無糖杏仁奶 250毫升
2. 朱古力奶忌廉分量：
忌廉芝士 250克
牛油 113克
天然代糖 65克
雲尼拿香油 1茶匙
可可粉 30克
鮮忌廉 150毫升
蛋糕放涼後將朱古力忌廉均勻塗上強糕，再灑上朱古力碎就完成。（影片截圖）
3. 裝飾：
少量無糖朱古力碎
方法：
按次序將杏仁粉、糖、可可粉、泡打粉、牛油、雲尼拿香油、蛋及杏仁奶加入碗內
攪拌至均勻
蛋糕麵糊均等放入兩個蛋糕盤，用攝氏180度焗30-35分鐘
期間用忌廉芝士、牛油、糖、雲尼拿香油、可可粉及鮮忌廉混合，打發至忌廉狀即可。
蛋糕放涼後將朱古力忌廉均勻塗上強糕，再灑上朱古力碎就完成。
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