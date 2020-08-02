求生知識｜北京發布應急物資管理清單　60款物品必備保命

遇到大型災難事故，除了逃生更需要一些物品保命，最近北京市應急管理局發布《北京市家庭應急物資儲備建議清單》，當中細分了基礎版及擴充版，前者包括應急物品、工具和常用藥品共3大類10種類別的物資，後者則包括應急食品、個人防護用品、逃生工具、醫療急救用品和藥品、相關信息資料共6大類、18小類、60種物資。

最近北京市應急管理局發布《北京市家庭應急物資儲備建議清單》，基礎版包括應急物品、工具和常用藥品共3大類10種類別的物資。（微博圖片）

近日內地網上瘋傳由北京市應急管理局發布的《北京市家庭應急物資儲備建議清單》，一共分為基礎版及擴充版2種，據悉作用是「備戰備荒」。

北京常發生地震、水災、火災等較大型災害事故，一旦有災害發生，受災家庭成員就能在第一時間自救互救，減少災難損失。（微博圖片）

其中基礎版清單的應急物品包括具備收音功能的手搖充電電筒、救生口哨、毛巾或濕紙巾；應急工具包括呼吸面罩、多功能組合剪刀、應急逃生繩、滅火器或防火毯；常用應急藥包括抗感染、抗感冒等醫藥品，醫用外科口罩、紗布、繃帶等，以及處理傷口的碘伏棉花棒。

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擴充版清單內容則細分多項用品，除包含基礎版清單內的應急物品，亦包括以以下數類物品：

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北京市應急管理局相關負責人指，北京常發生地震、水災、火災等較大型災害事故，一旦有災害發生，受災家庭成員就能在第一時間自救互救，減少災難損失。他們又指提倡推廣每個家庭儲備必要的應急物資，市民可按個人實際情況，考慮儲備基礎版或擴充版的應急物資。

（微博、京華時報）

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