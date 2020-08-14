《潛行凶間》非亂噏　幾招分辨現實與發夢　學識一招可控制夢境

夢境既神秘又令人着迷，不少人都想知道夢境到底如何形成和解讀。台灣YouTube頻道「維思維WeisWay」去年曾製作一段短片，詳細講解人類控制夢境的方法，當中指出控夢能力並非一定與生俱來，其實亦可透過後天訓練。

人類每晚都會發夢4至5次，只是大部分人一睡醒後便完全忘記。（YouTube影片截圖）

人在每晚普遍發夢4至5次，只是大部分人睡醒後都不記得，而人在夢境中可再細分為發夢、知夢和控夢的狀態，當人們一旦清楚知道自己正在發夢，而且能控制夢境，便形成「清醒夢」。

影片提到，其實在現實生活中，不少人都能夠控制夢，當他們一旦進入「清醒夢」狀態，由於夢境全由自己的思維構成，因此他們可在夢裏任意變出人、事、物。

雖有人天生便會發「清醒夢」，但原來也可通過後天訓練達成，影片指出除了要有充足的睡眠，以增加發夢時間，也可以透過記錄夢境，了解哪些人和事經常在夢中出現，或者熟悉夢的形態，例如是否黑白色、畫面會否模糊等，當下次再發生類似場景時，便可立即分辨是否身處夢境中。

另外，影片亦提供一個最直接確定現實與夢境的方法；並且提醒一旦練成控制夢境的能力，也切忌越級挑戰「打大佬」，要循序漸進，否則影響睡眠。

【本文已獲「維思維WeisWay」頻道授權】