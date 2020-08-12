【台灣靈異】銀紙驚見鬼畫符！台男擔心招來厄運　網民反批唔識貨

台灣有不少民俗禁忌與傳說，無倫真假多數人選擇遵守不觸犯，日前一名台灣網友在路邊撿到畫有符咒的百鈔，讓他嚇得心裡發毛，回家立刻燒香拜神求平安，也將百鈔照片上傳上網，內行人一看秒直呼「你把財神爺趕跑了」。

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原PO在「靈異公社」發文表示，晚上經過超商門口不小心撿到「摺起來畫符咒的佰鈔」，當下看到趕緊放回騎樓旁邊，雖然自己沒有打開，但害怕不吉利招來厄運，回家立刻燒香拜拜洗澡淨身，並好奇詢問「這舉動會不會被詛咒？」

對此，網友留言回應，「不知道就捐給廟宇」、「撿起來，馬上花掉就不怕了」、「不是用紅包袋裝應該沒關係」、「怕的話就去收驚求心安」、「路上的錢不要亂撿，不管好或壞，萬一不好就倒霉一輩子」。

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另外，有內行人指出百鈔上畫的是招財錢母，「傻傻的不識貨，泰國的招財錢母啦！」、「我這邊有很多泰國的錢母」、「泰國招財錢母，撿到寶還不知道」、「這是泰國師父加持的錢母啦」、「賺到了，泰國經文的招財錢母」、「是泰國增加財運的符，有祝福的意思」。

網友撿到畫符咒百鈔怕爆，內行人曝真相「這是泰國招財錢母」。（Facebook@靈異公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】