Coffee林芊妤曾患硬皮症　肌肉萎縮可奪命　痊癒靠「放棄治療」

大家都知道Coffee林芊妤是瑜伽好手，更在YouTube教授瑜伽，吸引118萬粉絲追縱，除了身體健康，Coffee也關心心理健康，她日前就在YouTube分享自己正能量的由來，更透露原來她曾患上免疫系統疾病「硬皮症」，嚴重起來或會無法走路，甚至危及生命，經歷這場病令她對人生有不一樣的領悟。

硬皮症是一種免疫系統疾病，醫生告訴Coffee，硬皮症會擴散，如果蔓延至腸胃、內臟，導致萎縮可能會引致死亡。（Coffee林芊妤 youtube圖片）

Coffee以「我的快樂之道｜正能量是因禍而來～分享如何活得自在」為影片的標題在YouTube分享。她指自己從小就體弱多病，曾經患過早期子宮頸癌，亦曾有胃出血及胃潰瘍，但最令她生命受威脅的是患上「硬皮症」。

當時一些關於她的負面新聞出現，雖然她承受很大壓力，但她仍表現到十分堅強，過了大約半年，她開始發現小腿出現一點點白斑，她初時以為是皮膚病，例如生癣或白蝕，所以不太為意，但情況愈來愈嚴重，塗了醫生給的癣藥膏也沒有改變。

一兩個星期後，白斑的位置開始出現皮膚凹陷，她看了很多醫生，他們都不能告知她原因，直至兩個月後一名醫生終於告訴她可能患了「硬皮症」，當時連大腿都有白斑凹陷的情況。

硬皮症是一種免疫系統疾病，是罕見疾病，每十萬人中有3-5人有此疾病，30至50歲為發病高峰期，女性發病率約為男性4倍。醫生告訴Coffee，硬皮症會擴散，令肌肉萎縮，如果蔓延至腸胃、內臟，導致萎縮或會引致死亡。

硬皮症是一種免疫系統疾病，可引致肌肉萎縮硬化。（「陳英州 (陳璿達) 醫師過敏免疫風濕疾病衛教園地」圖片）

Coffee形容當時很迷惘，「頓時覺得是人生一大交叉點，我當刻覺得，為甚麼會是我呢？」，最後醫生告訴她在免疫力差的時候才會出現這個病，因此對患者而言，改善生活習慣和情緒很重要，而且是「無藥食」，需要靠患者自己戰勝病魔。

Coffee開始強逼自己進食大量蔬菜，每晚8時就睡覺，花了大量金錢接受坊間各種治療，甚至向心理醫生求診，反而令她的壓力更大，又怕家人擔心，不敢向家人透露病情，硬皮症的情況反而愈來愈嚴重。

Coffee在Youtube教授瑜伽，吸引118萬粉絲追縱，也常上載和兒子、丈夫的生活照。（coffee89921 ig圖片）

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試過不同方法也沒太大效用，Coffee選擇「放棄治療」，告訴自己「喜歡做什麼就做什麼」，要放鬆心情做最開心的事，結果奇蹟出現了，2個月後的情況有改善，慢慢連白斑都消失。

經歷此事後，Coffee有新的體會，「在最絕望的時候，無嘢緊要得過你條命」，當時已不會再顧累其他人的眼光，只是想有一個健康的身體，她指因為這些經歷令她成長，懂得爭取自己的健康。

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