水豚君你不知道的N件事　睇落笨重但原來好跑得　最愛在水中交配

卡通「水豚君」療癒指數爆燈，而真實的水豚在動物園內亦是巨星級存在，日本動物園大多會飼養來吸客，經常被小朋友圍。YouTube頻道「許伯＆簡芝—倉鼠人」早前到訪台灣的埔心牧場，一探水豚究竟，發現原來可愛背後有很多你不知道的事，看似笨重但其實能跑能跳，最神秘的是牠們一定要在水中交配，而且，總喜歡在雨天。

可愛到爆的水豚，其實有許多鮮為人知的一面。（YouTube頻道「許伯＆簡芝—倉鼠人」授權）

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許伯和簡芝早前去到台灣的埔心牧場看水豚，為網民解答關於水豚的N個問題。飼養員一開始就解釋，水豚雖然有個「豚」字，但不是豬，長得很像老鼠，也是齧齒類，和天竺鼠是近親。由於超級愛泡澡的，日本有動物園更會專門設置水豚溫泉。

水豚原產於南美洲，但因為卡通版的水豚君太紅，令很多人以為水豚是原產於日本。影片也先提到，水豚在台灣可飼養動物，但環境要求很高，要有足夠大的水池、提供樹枝磨牙等，飼養費一般人難以負擔。水對水豚很重要，有降溫、令皮膚保持濕潤避免皮膚乾燥流血，牠夏天可以在水中泡足整個下午。

水豚毛髮長長看上去很好摸，但實際上牠的毛很粗，像膠草皮一點都不好摸。而且牠睇落雖然溫馴，但原來會為搶食打交，看起來笨重，但其實跑得很快。

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要看水豚的性別，原來看鼻子就可以，雄性的會有一塊凸起的東西，雌性會很平坦，還可以看有沒有「蛋蛋」。水豚生寶寶後飼養員要24小時看護，看小寶寶有沒有準時喝奶，因為只有水豚親生媽媽的奶才含有抗體，所以小寶寶一定要喝飽喝足，而且讓牠喝其他媽媽的奶就沒有抗體。

看上去呆呆的，但水豚都有「複雜」一面，群體中會搶地盤兼選出老大，老大的體型會愈來愈大，老大會跟所有雌性交配，還「講究感情」，跟最喜歡的雌性交配較多。水豚一定會在水中交配，因為牠們的精子在水中較活躍，特別喜歡下雨天才交配，偶爾見到在陸上交配的畫面，其實是雌性在路上發情而求歡的特殊情況。

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【本文已獲YouTube頻道「許伯＆簡芝—倉鼠人」授權】