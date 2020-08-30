美空姐表演體操式倒豎葱動作　腿張開雙腳閂行李櫃門再完美落地

近年潮興各挑戰，例如淋冰水、「仆倒」炫富等等，但這次美國1名空者造出的超高難度動作，相信令旁人難以挑戰！該名有做瑜伽的空姐，在機艙上表演狀似體操的倒豎葱動作，即用雙手撐着走廊兩旁椅子的扶手，頭向下腿向上，雙腿張開伸向兩邊，穿高跟鞋的腳俐落地把兩邊小型行李櫃的門關起來，然後再成功落地，這個獨特的超高難度動作引來網民嘩然。

奧布賴恩倒豎葱式的頭向地下、腿向上，雙腳一次過把兩邊行李櫃的門關上。（Lindsey O’Brien facebook影片截圖）

35歲的空姐奧布賴恩（Lindsey O’Brien）上7月在個人的facebook發布了影片，可見她身處機艙內，穿着一身空姐的制服，下身是半截裙、絲襪與深色高跟鞋，貌似平日上班在機上的打扮。

影片開首，奧布賴恩雙膝微曲，兩手放在走廊兩旁座位的扶手柄上，做好了準備的姿勢後，她開始撐起身體，倒豎葱式的頭向地下，雙腿向上再張開，穿著高跟鞋的腳踢向兩邊小型行李櫃的門，用力踢得兩邊門一次過關上。成功關上門後，奧布賴恩雙腿漸漸落地，並擺出雙手舉起的完成姿勢，並興奮地大叫「Yes」。

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+ 4 + 4 + 4

奧布賴恩已經做了6年半空姐，她說這次拍攝是在飛機乘客下機後，飛機仍在地面時嘗試的，她指自己讀書時是啦啦隊隊長，也做過瑜伽，肌肉核心很強，所以就想試試可不可以做到，她透露大概嘗試了20次才成功把4個置物櫃的門一同關上。

奧布賴恩的身手令不少網民感到驚訝，大讚「可愛的特技」，但亦有網民錯重點，關心她的裙子為什麼沒有掉下來，「她的裙子用膠帶固定在了她的大腿後面」、「令人驚訝的是她的裙子仍留在原位」。

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