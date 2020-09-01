送信突然下大雨　台郵差自然反應先護信　職人精神獲激讚

不論天氣好壞，郵差每天都要出動派送郵件，默默在背後付出。台灣有網民日前上傳照片，表示目睹郵差遇上滂沱大雨時，不顧自己全身濕透，反而第一時間「救信」，趕忙幫信件蓋上雨篷。畫面令大批網民直呼心酸，留言感謝「郵差保護大家的信！」，並希望更多市民體諒他們的工作，不要動輒投訴。

有台灣網民上傳照片，看到日前1名郵差在送信時遇上傾盤大雨，但他第一反應是保護信件免沾濕，照片引起網民討論。，（fb「爆廢公社」）

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網民在facebook群組「爆廢公社」發文，指日前看到1名郵駕着電單車停泊路邊，未料突然一陣暴雨，「郵差叔叔不是先穿雨衣，而是站在大雨中先趕快幫信件蓋雨篷」。郵差很快就被大雨淋濕，後來估計因「內褲都濕透了」，怕太翳焗，便索性不穿雨衣繼續送信。

樓主最後感慨地說：「辛苦你了郵差叔叔。」不少網民亦紛紛留言，認為郵差的工作吃力不討好，收信人經常因小事而投訴，結果讓一眾郵差壓力太大，「不先整理信件又一些酸民又要開罵了」、「謝謝郵差保護大家的信！」也有人心酸地解釋，「信件濕了會很多投訴，郵差濕了沒人會投訴」、「只能怪奧客（麻煩客人）不會體量別人的辛苦，信件淋濕了會被投訴」，希望台灣當局准許郵差駕駛有車頂的電單車工作。

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