鬼節慎言｜女子溺斃　實習醫生狂說「很漂亮走掉好可惜」惹禍上身

鬼神之說信則有不信則無，但聽到別人的故事還是會覺得害怕！台灣有醫生出席電視節目時分享個人經驗，指曾有一名女子因為溺水而送進醫院，在旁的學弟一直說她「這樣漂亮，走掉很可惜」，希望醫生可以盡力搶救，但最後還是救不回來。令人驚嚇的是，學弟之後一直不舒服，需要請病假，更一直看到女死者的身影，最後還要請師傅出手才得以解決。

外科醫生陳榮堅在節目《媽媽好神之俗女家務事》中，分享一次與學弟亂說話相關的奇怪事件。（YouTube頻道「媽媽好神之俗女家務事」短片截圖）

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外科醫生陳榮堅在節目《媽媽好神之俗女家務事》中提到，醫院醫護人員於急救是需要注意自己的說話，千萬不要以為傷者病患沒有意識就什麼都可以說出口。

陳榮堅提到自己年輕時還是主診醫生的時候，會到急診室與新人一起工作，一次一名女子因為溺水而送院，到達醫院時已經沒有生命跡象，在一旁的新人學弟就不斷說「學長，這個看能不能救回來，這麼漂亮，走掉好可惜」，令陳榮堅認真提醒學弟該好好做事，不要再亂說話。女子最終返魂乏術，後來家屬向醫生透露，她因為感情問題想不開而輕生。

之後學弟回到值班室仍然在讚美那一個女子，令陳榮堅忍不住叫他不要再吵。意料不及的是，學弟當晚就突然覺得不舒服，陳榮堅還叫他好好休息，可是學弟一請假就是足足2星期。陳榮堅追問之下才知道學弟連續幾天高燒不退、全身乏力，眼前還不時看到去世女子的影子。

學弟爸媽覺得事有蹺蹊，於是找來師傅出手。師傅說學弟因為不斷讚美去世的女子，令女子決定「一輩子要跟定他」，最後由師傅出手超渡女子的亡魂，事件花了足足一星期才得以解決。

（ETToday）

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