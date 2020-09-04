最乞人憎同事排行榜　拍馬屁篤背脊都唔夠　嘢你做糧佢出咁火滾

雖然有人會說上班是來工作不是來交朋友的，但好同事的定義不只是能敞開心扉的來往，最重要的是在工作上的態度，能夠分工合作、不當雷隊友就相當加分，反之若遇到事牽拖、分內工作擺爛給別人收拾的人，真的會讓人崩潰到想要離職啊！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出壞同事的十大事蹟，你是否也有遇過如此讓人恨得牙癢癢的情況呢？

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月01日至2020年08月30日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『靠北同事行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】