九州颱風海神丨1000間7-11便利店臨時停業　民眾逼去超市掃糧避災

超強颱風「海神」周日（6日）逼近日本九州南部，鹿兒島、宮崎、沖繩一帶天氣惡劣，狂風暴雨，海上捲起大浪，初步消息指至少兩人受傷。沖繩逾3000戶停電，奄美大島等多個島嶼約8500戶停電。日本氣象廳表示，海神威力可能是民眾未曾經歷的，呼籲民眾保持最大等級警戒。 九州東南部宮崎市上午對全市發出疏散勸告，日本7-11公司為確保員工安全，宣佈計劃將在九州７縣臨時關閉約1000間加盟分店。民眾得知消息後，紛紛到超市掃貨，結果多間超市貨架亦一掃而空。

九州民眾在颱風來襲前湧去各縣的大小超市掃糧，網民於Twitter更新實況，表示部份超市人山人海。（Twitter圖片）

隨着颱風海神直逼九州沿岸一帶，陸空交通大受影響，JR、新幹線鐵路服務暫停，鹿兒島、沖繩逾500班航班取消，包括豐田汽車在內的企業，已決定暫停九州廠房的業務。

消防廳表示，數十萬九州居民已被勸離家園，尋求安全的庇護場所，當中包括鹿兒島全市25萬名市民，已被勸籲到庇護中心暫避。

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日本7-11總部宣佈，將在九州７縣臨時關閉約1000間加盟分店，或關閉佔該區總數約40%的便利店，至於另外兩大便利商店Family Mart及LAWSON表示，「以安全為最優先前提，交由各加盟店主自行判斷」，並無說明大約停業店舖總數。

九州民眾在颱風來襲前湧去各縣的大小超市掃糧，網民於Twitter更新實況，表示部份超市人山人海，而各間店鋪的貨架在一瞬間被掃清，民眾的目標貨品主要是杯麵、水、麵包及特價便當等糧食。

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有網民指自己在今早光顧住所附近超市，卻發現幾乎無食物可買，即使是零食亦所餘無幾，場面非常誇張。部份網民想起早前疫情期間的搶購潮，「真的要這樣嗎」、「很恐怖呢」、「沒有便利店絕對是災難」、「想買東西吃也要搶，太可悲」。

（Twitter）

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