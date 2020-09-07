一見即嘔！台灣驚傳污穢物倒灌馬桶溢出照　網民：別倒廚餘進去！

太惡心了！台灣一名網民在facebook群組分享廁所「爆炸」的情況，可見馬桶溢出大量令人嘔心的污穢物，相信主要成份是廚餘。樓主表示，他住的建築物不時都有類似情況發生，與住戶將廚餘倒進馬桶後，影響下層住戶的廁所有關，希望藉圖片提醒大家要有公德心，多互相體諒。

台灣有網民上載照片，當中有一個馬桶「爆炸」的嘔心情況。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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網民在fb群組「爆怨公社」上發文，上載一張極之恐怖的圖片，當中可見一個廁所中的馬桶淤塞倒灌，大量污穢物回流溢出到地板上，該些液體顏色呈深灰色，更有數之不盡的不知名條狀物在液體之中，嘔心得令人不想多看一秒。

樓主在帖文中表示，「房客一直往馬桶裏倒廚餘，結果倒楣的是一樓房客」，令廁所馬桶一直「炸」，而且每年都會炸1次。他記得自己鄰居都曾出現類似情況，不過該次是他自作自受，可是1樓的住客卻多次受害，卻找不出兇手，深感無奈。

房東曾經表示，油脂倒進馬桶會堵塞管道，所以樓主自己已經改過壞習慣，不再將即食麵的殘渣倒進馬桶，即使煮亦都不會加油包。

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樓主認為，會倒廚餘到馬桶的人不只1個，而且1樓的住戶出事，就代表上層的住戶都有問題，「表示在外租戶的人很多人都有這種習慣，所以希望大家出門在外要多互相體諒」。

網民們都覺得畫面極之嘔心，更說「這圖片有股濃烈的味道」。另外亦有人表示，實在搞不明白，「為何廚餘要倒馬桶，你們沒有廚餘桶嗎？！」