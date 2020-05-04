台男長踎座廁大便　馬桶不勝負荷突碎裂　碎片鎅斷腳踝僅剩一層皮

座廁抑或踎廁，人人各有所好，但切忌一時貪方便而踎在座廁上。台灣最近就有網民發文，稱身邊一名長輩蹲在座廁上如廁，馬桶疑不勝負荷突然碎裂，令蹲在上面的他跌倒嚴重受傷，腳踝位置被鎅斷，只剩下一層皮連住，場面嚇人。

有台灣網民發文，稱有長輩因受便秘所困擾，經常在家中踎着上廁所，未料某天座廁突然裂開，令他嚴重受傷。（Kolar.io/unsplash）

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樓主在Dcard討論區發文警世，稱受傷事主為其父親的同事，由於該長輩有嚴重的便秘問題，過去大便時都是踎在家中座廁上，以便施力。直至一、兩個月前，長輩照常如廁，馬桶疑長期被他重壓，突然不堪負荷整個碎裂，導致踎在上面的他摔了下來。

帖文指該名長輩「腳踝直接被馬桶的碎片割斷，僅剩一層皮連着」，他的家人亦隨即衝到廁所，只見地上全都是血，用了大量紙巾才能吸乾。長輩其後被送往住所附近的醫院，完成簡單的縫合手術，再轉到其他醫院治療，未來或需接受多一次手術。

樓主希望藉事件提醒公眾，絕不要踎在座廁上，「真的不要心存僥倖，因為你永遠不知道意外會不會發生」。她指出，若是怕污糟，可使用即棄式坐墊，或隨身攜帶酒精和紙巾擦拭廁板，也可直接找踎廁。樓主這篇「警世文」讓不少網民大感震驚，紛紛直呼：「以後不敢了。」另有人向排便有困難的人建議，如廁時可以雙腳放上小矮櫈，方便出力。

（Dcard）

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