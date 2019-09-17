【極驚險】廁所天花石屎剝落鑿穿馬桶蓋　裝修佬拆解成因教點預防

即使安坐家中，都要隨時居安思「危」！連登討論區有網民分享，家中洗手間的天花板突然塌下，將馬桶及假天花都砸爛，情況十分恐怖。樓主事後心有餘悸，說幸好當時洗手間內沒有人，剛好工人先清潔另一個廁所，否則隨時現傷亡。《香港01》記者曾向fb專頁「裝修佬」查詢，他們估計成因或是長期滲水導致鋼筋膨脹，令石屎剝落，如要維修主要於打拆之後做好除銹及防銹即可。

連登討論區有網民發文，稱家中洗手間突然有石屎剝落，情況十分恐怖。（連登討論區圖片）

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涉事的樓主昨晚於連登討論區上以「【突發】廁所冧天花，石屎鑿穿廁所板」為題發文，從其帖文照片可見，跌下來的石屎碎成多塊，其中最大的一塊比馬桶板面積稍大，而另外亦有幾塊有馬桶一半大小。另外相信石屎曾經擊中馬桶，可見廁所蓋打穿一個大洞，部分碎片掉到馬桶內，而旁邊的浴室亦有不少細碎片，整個洗手間即變災場。

其後樓主補充稱住在私樓單位，樓齡未夠20年，已致電食環署檢查喉管，亦已經找來裝修公司做維修，暫時相信意外成因很大機會是樓上水喉滲漏，而是次意外的支出幸好可以向家居保險索償。

樓主拍下假天花的損毀情況。（連登討論區圖片）

有網民表示，如果事發時樓主正在洗手間「真係X硬街」，指樓主能夠避開意外「真係好彩，好彩冇傷到」。不過樓主就指出，其實好彩的應該是他的工人，「冧嗰陣佢抹緊另一個廁所，如果佢抹呢個先就X街喇」。

裝修佬表示，樓主家中的石屎剝落情況十分嚴重，並不常見，而類似情況一般都會先見到端倪，但相信因為有假天花遮住，所以未能及時發現。裝修佬建議，如果要預防類似意外，可以每兩、三年打開假天花進行檢查。

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