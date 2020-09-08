重男輕女極端丨港女交四成人工家用　阿媽斥廢物卻要求幫細佬買樓

父母偏心能對子女造成極大影響！有網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌」分享個人經歷，直指非常憎恨自己媽媽，因對方自小到大都偏心弟弟，甚至直認原因是她「唔係仔」。至長大後即使她繳四成薪金作家用，媽媽仍會斥責她是「廢物」，但同時又會要求她幫弟弟買樓，令她非常生氣及困擾。

有網民大呻媽媽自小到大也偏心弟弟，指種種經歷令她「好憎自己個阿媽」。（《82年生的金智英》劇照）

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「我真係好憎自己個阿媽！」該名女網民早前投稿發文，指媽媽於80年代偷渡來港，「無咩讀書，所以冇咩知識」，但仍拒絕學習。於是很多生活小事仍未能自理，要樓主代勞，「嚟咗香港咁多年，地鐵都仲未識搭，飯又唔識煮，水電煤都唔識交，好多嘢由細到大都係我去幫佢做」。樓主指曾嘗試教媽媽抬車煮飯等，惟被對方拒絕，「跟住就唔聽我講自己亂嚟」，結果常常闖禍後要她善後，而媽媽獲幫助後亦完全不覺有問題或感恩，反而斥責樓主是「廢物」。

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雖然媽媽已是「極品」，但更令樓主生氣的是其親生弟弟，「佢先係廢物中嘅廢物，亦都係我呢個老母一手縱出嚟嘅產物」。樓主指，弟弟自小無心向學，功課也是媽媽威脅她代為完成，否則就會被打。弟弟中三輟學後便每日「喺屋企食飽就瞓瞓飽就食」，惟媽媽完全不介意，更指「唔緊要，阿媽養你」。

最終樓主弟弟現時30多歲仍一事無成，「只得啲低人工靠勞力嘅工作先肯請，仲每日攤大手板問阿媽攞錢」，而媽媽亦容許弟弟毋須繳交家用，甚至反給他零用錢。最近媽媽更要求樓主幫弟弟買樓上車，令她非常氣憤：「黐孖筋，我自己都買唔起樓，仲要幫你個仔買樓？」

樓主指近日媽媽要求她幫一事無成的弟弟置業，令她非常憤怒。（《82年生的金智英》劇照）

她續指，自小受家庭環境影響，一向「好識諗」會努力讀書，大學畢業後亦找到不錯的工作，可以養活自己，每月亦繳交四成薪金作為家用，同時也另外給予弟弟生活費，「（如果）唔畀我媽又不停嘈嘈嘈，仲試過攞刀斬我」。不過媽媽仍不滿意，「阿媽好怕我有多餘錢」，每每看到她買了新衣或新鞋便會大吵大鬧，「話我有錢使都唔畀佢，而我因為要畀好多錢媽媽同細佬，我自己一直都儲唔到錢」。

樓主大呻，過去曾平心靜氣與媽媽傾談，惟次次說不夠兩句媽媽便會「反枱」，「佢話我冇資格教佢做嘢，佢話只會當個仔係仔，係唔會理我感受」。她曾忍不住問媽媽為何討厭自己，沒料對方直接回答：「因為你唔係仔！」至於爸爸，樓主則形容是廢柴，「睇住個女俾個老母咁對待，咁多年一粒聲都唔敢出，仲叫我忍下忍下就一世，真係吹脹」。

近年樓主身體狀況不佳，醫生建議飲食要清淡，「但我媽煮飯繼續重油鹽糖，佢話唔會因為我改變，要食自己煮」。當她自己煮食時，又會發現買回來的食材無故消失，原來又是媽媽作怪，「話雪櫃唔係俾我擺我買返嚟嘅餸，要擺自己買個雪櫃返嚟。如果照佢咁講，佢唔應該用冷氣、雪櫃、電視、風扇……因為全部都係我買」。

樓主指過去曾平心靜氣與媽媽傾談，惟次次說不夠兩句對方便會「反枱」。（《82年生的金智英》劇照）

不少網民看過帖文均感驚訝，紛紛勸樓主直接搬走，過屬於自己的生活，「唔需要愚孝，不值」、「佢唔當妳係女，妳一蚊都唔好再畀佢。妳欠佢嘅父母恩，多年來已經還清」、「你要負嘅責任已經好多年，乜都足夠㗎喇，係時候要好好為自己打算，搬走啦！既然父母都唔識去愛你，咁不如有自己嘅生活好過」。

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