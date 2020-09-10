叫外買食一半發現黑色四腳生物　夾起細看極嘔心　女子即反胃嘔吐

打開外賣見到一隻黑色四腳生物，不是嚇過半死都胃口全消。日前內地一名女子透過外賣平台點餐，未料外賣吃到一半時，發現一隻黑色生物在底部，用筷子夾出發現竟是一隻蟾蜍，而且似被燙過一樣非常嘔心，當場反胃吐了出來。女子隨即投訴，外賣平台美團已道歉，惟涉事食店拒承認蟾蜍與他們有關，更質疑是外賣員送餐中途放的，不會負責。

女子吃外賣吃一半時發現一隻蟾蜍。（微博圖片）

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事發於9月7日，浙江金華一名女子在外賣餐吃出一隻黑色的不明生物，從照片所見，女子從一個膠碗夾出一隻黑色生物，周圍還纏着一些芽菜、麵條等，看起像燙過一樣，女子夾出來後發現是一隻很完整的蟾蜍。

女子稱自己也是吃到一半才發現這東西，因為牠被壓在菜的底部，發現蟾蜍後她當場反胃吐了出來。由於煮過無法分辨是否真的是蟾蜍，女子擔心自己會中毒，故趕到醫院檢查。醫生抽血化驗後，由於隔離進食已有一段時間，醫生相信應該不會有太大問題。女子致電食店投訴，但稱對方態度極惡劣，還質疑蟾蜍是外賣員送餐途中放入去的。

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事發後平台已經道歉，但美團聯絡女子，稱店家拒絕道歉。女子向當地工商部門投訴，但當局認為食店的環境衛生沒有問題，所以不會下令停業整頓，只能要求食店賠償200元人民幣（約227港元），惟當晚女子申請退款時還被店家拒絕。

女子9日下午上載檢查結果報平安，並前往食品監督所協商，店家再拒絕承認外賣中的蟾蜍和他們有關，當局稱會就事件展開調查。許多網民看完照片後大呼嘔心，又質疑該店是否想用蟾蜍頂替牛蛙，「剛好漏了這麼隻沒扒皮」，但亦有人質疑，這麼大隻蟾蜍店家沒理由看不到，可能真的是有人投放。

（綜合）