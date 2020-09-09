紫花油港產口罩WeArmask發售　9月30日前輸入折扣碼享7折

紫花油是港人熟悉的品牌，早前為了疫情需要，開始設置廠房生產口罩，近日紫花油大藥廠生產嘅WeArmask™口罩正式發售，口罩符合ASTM Level 2標準，成人口罩50片裝售價為138元，9月30日前輸入折扣碼，更可獲7折優惠。

紫花油在facebook公布自家生產的WeArmask™正式在網上發售。（紫花油fb圖片）

本地製藥公司「香港紫花油大藥廠」早前斥資700萬元，設置廠房生產醫療級別口罩。紫花油今日（9日）在facebook公布自家生產的WeArmask™正式在網上發售，更推出雙重優惠，包括：

優惠只限百保健美系網購平台，優惠期至9月30日止。WeArmask™口罩符合ASTM Level 2標準，分為50片裝白色成人口罩，和30片白色或紫色中童/小顏口罩，售價分別為$138和$95一盒，折扣後為$96.6和$66.5一盒。

WeArmask™口罩規格

成人口罩尺寸：175mm x 95mm

中童或小顏口罩尺寸：145mm x 95mm

符合 ASTM F2100-19 Level 2標準

符合EN14683 Type II 標準

細菌過濾率 (BFE) 99.9%及 微粒子過濾效率 (PFE) ≥ 98%

產地：香港

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