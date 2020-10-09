【心理測驗】看到小屋代表瀕臨崩潰？　一圖測你壓力有多大

正所謂「你有壓力、我有壓力」，最重要是在壓力還沒大到不可收拾時，找到舒緩情緒的方法。以下有心理測驗，不妨用它來嘗試測試一下目前的情緒困擾程度有多少。

圖中同時隱藏多種圖案，它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

圖中同時隱藏多種圖案，你第一眼看到甚麼？（網上圖片）

A. 男人背影

B. 小屋

C. 鬍子人臉

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：10條問題測你內心純真指數 看你會否傻癡癡被騙

投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

👇👇👇測你內心純真指數（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇

提示：每答一個「是」便得一分。

+ 6 + 6 + 6

不准偷看

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+ 8 + 8 + 8

同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數

擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。

A. 後背擁抱

B. 貼臉擁抱

C. 擁抱舉高

D.正面擁抱

點擊看你的伴侶年齡差：