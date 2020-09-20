【濕疹】燕麥浸浴有無效？　家庭醫生：可以消炎保濕

濕疹患者發作時痕癢難耐，不時會因此抓破皮膚。網上流傳燕麥浸浴可保濕止痕，治療濕疹，到底是否有效？即看家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在其YouTube頻道的講解。

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他指出，燕麥浸浴雖然是古老偏方，但目前已有科學實證燕麥有紓緩濕疹、消炎的作用，其治療範圍甚至覆蓋水痘（Chickenpox）這類疫病。

Dr. Rex續指，燕麥有很強的補水特質，這一點正好對症濕疹令皮膚毛缺水的徵狀。燕麥本身蘊含的脂肪，也有助增加皮膚屏障功能，阻擋外界刺激物質或致敏原。

燕麥保濕效果顯著

他亦形容燕麥猶如「天然番梘」，可有助清除皮膚內的污垢；同時有消炎、防曬與抗氧化作用，對改善皮膚發炎、抗衰老方面有一定效果。當番梘令皮膚酸鹼值不再維持在「PH5.5」正常水平時，燕麥也可有助改善情況。

Dr. Rex建議有需要紓緩濕疹或水痘的患者，可嘗試自製浸浴用燕麥粉。方法只需將原片燕麥放入攪拌機搞碎，搞碎至粉末狀後，加水混合成奶白色液體即可，份量則視乎自己浴缸大小而定。

他提醒浸泡水溫不宜過高，最理想溫度為28-30度，每次浸泡約15分鐘左右。小童浸泡時，需要有成年人的陪伴。另濕疹患者用含有燕麥的潤膚霜，亦有不錯效果。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登】