小鬼逝世｜抑鬱症粉絲pm訴苦求助　獲黃鴻升超暖心回應決定活下去

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上周三（16日）於台北北投寓所猝逝，消息震撼台港娛樂圈，不少藝人得知噩耗紛紛發文悼念，多人前往靈堂弔唁，可見小鬼生前人緣極佳。大批由台灣綜藝節目陪伴長大的90後，亦對小鬼十分不捨，多個網上群組及討論區也湧現相關帖文。有網民發文分享回憶，指曾患嚴重抑鬱症，遇上人生低潮時曾向小鬼私訊，沒想到獲對方暖心回覆，才能決定活下去，「你讓我知道，這個世界還有很多善良的人」。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）猝逝，台港藝人及粉絲紛紛悼念。（fb圖片）

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「我不知道我們的關係算什麼，但是很感謝你，在我人生的低潮時願意花時間陪我聊天。」曾獲小鬼鼓勵的粉絲於Dcard及PTT討論區分別發文，指曾遇人生低潮，更患上嚴重的抑鬱症，「還記得我哭得很慘，當時重度憂鬱症發作得很嚴重，一直跟身旁的親友求救」，然而小鬼卻是唯一願意回覆的人，令他十分感動。

粉絲貼出與小鬼於instagram私訊的截圖，指小鬼曾鼓勵他怎樣生活，形容過程「雖然短暫，但是充實」。從截圖可見，粉絲早於2019年多次以私訊訴苦，小鬼雖然不常以長文回覆，但看過訊息後也會發愛心符號，間中亦會鼓勵他，曾提及：「我現在的人生也不完全照着我想要的走，但我相信我可以，就像在《玩很大》一樣，一定可以逆轉人生，我相信你也可以。」

▼▼▼小鬼的離開，最令人憂心是其初戀情人、分開後仍是摯友的楊丞琳，以及現任女友吳函峮（峮峮）的心情，她們都分別以千字文憶述小鬼的深情，看得人極心痛▼▼▼

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粉絲指，與小鬼聊天後讓他振作起來，「那次聊天之後我決定活下去，因為你讓我知道，這個世界還有很多善良的人，只是我還沒去發掘」。得知小鬼猝逝的消息，粉絲亦感到非常不捨，更稱發文的前一晚夢到小鬼，對方更送他最重要的9個字，「你對我說『人生不要怕，衝就對了』，講完我突然醒過來，之後整晚再也沒有再睡」。

能夠獲得偶像的貼心回應，粉絲直指非常感激，「謝謝你願意在我人生最谷底時拉我起來」，他本來還想到小鬼的服裝店，親自告訴對方已成功考上大學，沒料還未實踐已接到噩耗。他於帖文承諾，未來會記住小鬼認真、真誠的態度，面對人生未來任何挑戰，「鬼哥我想你了」。

▼▼▼小鬼生前人緣極佳，圈中好友紛紛以黑圖發文悼念▼▼▼

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粉絲的經歷感動一眾網民，紛紛大讚小鬼暖心又親民，「天啊，他真的會回訊息」、「外表光鮮亮麗的藝人再怎麼樣也比不上暖心的內在，小鬼真的是給很多人帶來正向的思考，可惜了」、「人真的太好，至少我不會理一個我不認識的人」、「如果只是粉絲，他也太暖，願意回訊息還這麼溫柔的鼓勵」。

▼▼▼小鬼可說是90後綜藝迷的集體回憶，很多網民都湧到小鬼的instagram及MV影片下留言，作最後悼念▼▼▼

最後一同回顧小鬼的照片，讓其開朗搞鬼的形象留在心中。

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