驗樓師詹sir熱褲上鏡惹哄動　網民讚「四季戰衣」：好索呀！

提起驗樓，不少人都會立即想到香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南（詹Sir）。近日詹Sir接受傳媒訪問，講及驗樓需用到的工具遭到禁運，擔心或因攜帶相關工具有被捕風險。報道引來關注，網民除了關心詹Sir的工作情況外，更被他上鏡時穿着的一身紅色Polo恤襯貼身熱褲驚艷，不禁留言大讚：「迷死人！」

資深驗樓師詹濟南（詹Sir）早前穿着一身紅色Polo恤襯貼身熱褲接受傳媒訪問，引來網民熱議。（fb「詹濟南 - 香港專業驗樓學會」圖片）

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貴為「驗樓王」，詹Sir詹濟南不時接受各大傳媒邀請，驗收不同發展商的新盤單位，講述樓宇問題時不但專業詳盡，其幽默風格也深得不少網民支持。早前他就接受訪問，直言擔心攜帶「搵食工具」或會被誤當有不法用途而有被捕風險，更指現時已不敢攜帶雷射筆去驗樓，以免出現「秀才遇着兵，有理說不清」的尷尬情況。

不少網民看過報道都關注詹Sir的工作情況，亦有人「錯重點」，將着眼點放於詹Sir出鏡時的一身打扮。相中可見，詹Sir穿着招牌紅色Polo恤，配上超短貼身熱褲，露出雙腿的造型非常吸睛，難怪有網民留言大讚，「你條熱褲好索呀！」、「全程控制唔到對眼望住佢條熱褲」。

事實上，詹Sir多年來一直以「紅Polo配長短牛仔褲」的招牌造型出鏡，資深觀眾一看報道即指「呢件紅Tee標記起碼廿年」，更有人形容為「四季戰衣」，可見詹Sir的形象深入民心。

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