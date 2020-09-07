伸手入褲檔扯出毛髮灑食物上　無恥漢「屈」店主　終獲三折埋單

英國蘭開夏郡（Lancashire）兩名男子上月到一間燒烤專門店用餐，甫坐下即不斷下單，叫了一桌合共67鎊（約690港元）的食物，但結帳時突聲稱食物裡有毛髮，因而拒絕付款，一番爭論後最終僅付20鎊（約205港元）便離去；店主其後查看閉路電視片段，竟發現其中一名男子曾伸手入褲內，疑扯下毛髮灑到食物上。

事發位於布拉克本鎮（Blackburn）的「Jaan's BBQ」燒烤專門店。店主表示，該兩名男子叫了滿桌的烤肉串、印度薄餅、咖哩及多種飲品，當時他已感奇怪，「我曾提醒，這份量絕對超出他們的食量，甚至足夠6個人食用，但他們並不在乎」。一名待應曾上前問二人對食物是否感到滿意，「他們看上去非常高興，不斷說很好食。」

然而結帳時二人卻投訴食物上面有毛髮，堅拒付款。店主說：「我們當時有檢查，見到烤肉串和薄餅上確有毛髮，經過約10分鐘的爭論，他們僅付了20鎊便離去。」

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店主查看閉路電視片段，發現其中一名身穿黑色短袖上衣的男子曾兩度伸手入褲檔，疑似扯出一撮毛髮灑到食物上，另一人則一直若無其事般坐著。店主形容事件令他感到沮喪，「太令人震驚了！他們完全抹殺一眾員工的努力付出。如果我們那天沒有檢查閉路電視，將永遠無法知道真相。」

網民均狠批涉事男子的無恥惡行極為卑劣，「這種事絕對不能容忍，希望警方能公開二人的名字和樣貌」、「毛髮上應該有DNA，查一查便可以知道他們身分」、「在疫情期間要經營餐廳已經很困難，竟然還遇上這種無恥之徒，實在不幸」。