母親徹夜未歸　10歲哥哥煮泡麵釀火災　奮身護8歲弟卻嚴重燒傷

兄弟如手足，尤其父母工作繁忙的話，家中便剩下彼此相依為命，惟韓國仁川市早前發生1宗令人心酸的失火意外，年僅10歲和8歲的親兄弟因為肚餓難耐，在母親外出時煮即食麵，不慎釀成火災。患ADHD（過度活躍症∕專注力不足）的哥哥全力保護弟弟，結果自己全身四成燒傷，弟弟輕傷但吸入濃煙過多，至今2人仍然昏迷。

韓國一對親兄弟早前在家中煮食，不慎釀成火災，10歲哥哥保護弟弟，自己卻被大火燒傷；意外引起網民熱議，2人亦被外界稱為「泡麵兄弟」。（YTN影片截圖）

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事發於本月14日，兩兄弟的母親自前一天出門後未回家，10歲哥哥與8歲弟弟因太肚餓，深夜到便利店買即食麵，但回家煮食時不慎釀成火災，哥哥立即報案，但或因過於緊張，在未告知其住址便收線。

消防員在10分鐘後趕到現場，在睡房發現趴在床上的哥哥，以及瑟縮在枱底的弟弟，2人均失去意識，送院搶救，但至今仍未蘇醒；哥哥全身四成皮膚屬3度燒傷，弟弟則腿上少許地方1度燒傷。消防員推斷2人家中失火後，哥哥情急之下將弟弟推至枱底，自己則用棉被包好桌子，希望保護弟弟，結果卻讓自己嚴重燒傷。

據韓媒報道，兄弟一家靠政府低收入住戶補助維生，每月約160萬韓圜（約1萬港元），母親在2018年後，3次因獨留兒童及涉嫌家暴被鄰居舉報，並遭警方立案，母親原本獲政府提供的工作機會，但最近受新冠肺炎疫情影響收入。不過，另外有媒體報道，母親在事發前一天晚上，為賺取生活費打散工，才會整晚在外工作，她亦被指患抑鬱症。

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