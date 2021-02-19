日本白貓「be water」塞入透明桶　網民爆笑：鮮榨貓汁｜趣一趣

撰文：田中貴
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已故武打巨星李小龍曾提出「be water」哲學理論，強調流動如水，日本有一隻白貓身體力行，施展神奇縮骨功，把全身擠進透明桶內，完美填滿桶內空間，「喵星人」悠然自得在桶內冷眼看世界。
樓主在Twitter留言指「變成飲料的貓」，其他網民笑言「想喝」、「新鮮現榨的貓汁 」、「喝牛奶」。
同場加映：浣熊爭食物擺款「靠嚇」萌到爆
浣熊擺出超可愛的威嚇姿勢萌翻一眾網民。（twitter@OKina001）
網民更覺得與經典電影《灰熊公園》的宣傳海報非常相似。（twitter@OKina001）
同場加映：浣熊匿埋紅葉堆 「捐窿捐罅」勁過癮
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同場加映：貓貓搬屋前夕失蹤 貓奴搵到崩潰驚見主子變「角落生物」
貓毛的顏色與衣櫃內壁的顏色可謂「渾然天成」，驟眼難以察覺。（twitter@hihihi_sai）
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同場加映：波斯貓變身超級撒亞「喵」 毛髮豎起展現氣場
波斯貓毛髮幾近全部豎起，造型猶如「超級撒亞人」。（Twitter帳號「kotechan0405」圖片）
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡 打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴
日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）
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