12星座水星逆行有解救！單身人馬一招遇到愛　天蠍水逆後發大財

當水逆來臨的時候，我們都會害怕有不好的事情發生，害怕計畫會被打亂，告白會被拒絕，工作會有意想不到的事故，所以總是對「水逆來了」這件事情驚心膽顫。那麼，究竟有沒有什麼辦法可以讓水逆退散呢？水逆退散後怎麼做能招來好運呢？接下來就跟著小編一起看看吧。

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水逆，光看名詞就給人不太友好的感覺，就像是水的“順流”和“逆流”，誰都知道逆流更加困難。水逆，會影響人們的溝通、記憶、交流、通訊以及交通等等，並且會讓事情進展更加慢，或是有所阻礙，真是每年每隔一段時間讓人難過又悲傷的故事。每次人們遇到不幸的時候，都會拿水逆來調侃嘛，都成為一種流行了。

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其實水逆有自己的時間限制，但是人們更加希望在水逆這段期間也能讓自己的事情進行得更加順利。每個人對待水逆退散的方式都有所不同，想要讓自己的情況不那麼壞或是好一點，那麼就來看看一些小建議吧。如果不去嘗試改變，那麼怎麼知道沒有辦法改變呢？既然水逆改變不了，那麼嘗試去做一些改變相信在水逆期間也不會有更壞的情況發生啦。

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