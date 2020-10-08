63歲逾千億企業董事長再婚　38歲妻：他讓我相信愛情

紫金礦業（2899）63歲董事長陳景河於十一黃金周期間與38歲的錢冰結婚，婚禮在廈門舉行，現場一段影片其後在網上流傳，當中錢冰說：「真正的愛情能跨越、突破年齡的界限」，嫁給陳景河是「相信了愛情」。

片段中，陳景河靜靜站在一旁，披著婚紗的錢冰拿著麥克風侃侃而談，「曾經我以為婚姻是必需品，直到我遇到陳先生，他讓我相信了愛情。我們想用一段婚姻來證明，真正的愛情是可以跨越和年齡的界限，I am so lucky，在對的時間遇見對的人。」

不少網民均大讚錢冰，「影片展現出她美貌以外，還有強大的控制場面能力、演講能力和情緒感染力，絕對超過普通姑娘」、「非常會說話而且自信的女人，肯定是見過世面的人」；另有網民「嫁給愛情」感歎不已。

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據報道，陳景河是國內最大金礦的老闆，被譽為「有色金屬的李四光」，他的紫金礦業市值超過1500億元人民幣，髮妻賴金蓮於去年1月因病逝世，當時他曾發文悼念，有傳媒形容悼文內容「情真意切，文筆真摯動人，十分感人」。

錢冰則畢業於紐約理工學院，擁有工商管理碩士學位，2011年起從事大宗商品交易和投資，曾擔任經濟師及併購交易師，亦有參與過醫學服務項目。