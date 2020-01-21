【MPF】4種強積金你識幾多？　了解各計劃優劣為退休作理財準備

提起強積金（MPF）計劃，其實除強制性供款外，還有自願性供款、特別自願性供款及可扣稅自願性供款三種，讓打工仔可按個人理財需要選擇相應計劃，為退休作準備。MPF專家梁世傑會於下文分析上述四種強積金計劃的好壞，讓大家按照個人情況及需要，精明善用強積金。 文：梁世傑

4種強積金計劃優劣簡介（按圖了解）：

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了解各種強積金計劃優劣

強積金近年有多項新措施，其中一項最多人談論的是「可扣稅自願性供款」（Tax Deductible Voluntary Contributions，簡稱TVC）。按積金局的統計，2019年9月全港有1萬9千個TVC戶口，累計供款已有4億5千6百萬元。由於TVC在2019年4月開始實施，所以在2020年3月底前的有效供款，都可於2019/20課稅年度中扣稅，預計2020年3月時供款數字還會大幅上升。

相信有不少人都想知道供款去TVC戶口有沒有好處，以下分析一下各種供款的好壞，讓大家有個參考。

1. 強制性供款（Mandatory Contributions）

強制性供款是由香港法例所規定，僱主及僱員需按僱員薪金的5%各自供款。對僱員來說，好處是僱主若不供款便會面臨法律制裁，壞處是供款要於65歲後才能提取使用，除非有特殊情況。僱員的強積性供款是有扣稅額，現時上限是$18000。

另外，低於$7100收入的人士按現時規例是不用自己供款，只有僱主供款。按2020年1月政府的最新公布，政府計劃為有關人士代供其僱員部分的5%強積金。

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2. 自願性供款（Voluntary Contributions, VC）

自願性供款一般是薪酬相關的供款，是強制性供款以外僱主及僱員自行協定的額外供款，可以作為員工福利及薪酬架構之一，很多時與僱員於公司的服務年資掛鈎。

自願性供款可以於轉職後提取，但自願性供款不能扣稅，而且強積金計劃由僱主所提供，供款比例有一定規則，僱員不能隨意改變，通常一出糧便與強積性供款一起扣除。

3. 特別自願性供款（Special Voluntary Contributions, SVC）

SVC是僱員自願的供款，與僱主及薪酬無關，亦不能扣稅。有些受託人為吸引人作SVC供款，會提供管理費折扣優惠。

SVC可以由僱員隨意變更，既可以單一次供款，又可能每月定額供款，而且不是於出糧時由僱主扣除，而是僱員自己另外轉帳給受託人。

僱員可以自己選擇心儀的強積金計劃進行SVC，亦可以隨時提取消戶。但與VC一樣，SVC是不能扣稅。

4. 可扣稅自願性供款（Tax Deductible Voluntary Contributions，TVC）

TVC顧名思義是「可扣稅」，現時最高扣稅額是$60000，比強制性供款最高的$18000扣稅額還要高出很多。但注意不是指TVC可以少交$60000 稅金，而是指課稅收入有最高$60000扣減，可以少交多少稅金亦要視乎「應課稅入息」所處身的稅階。

TVC的$60000扣稅額是與合資格延期年金共用，如果同時有TVC及年金的扣減，稅局會先減TVC，後減年金。另外，合資格延期年金可於夫妻二人分配扣稅額，但TVC沒有此分配。年金有一項缺點，就是其每次最低保費通常數以萬元計；但TVC一千幾百元即可供款，可以隨儲蓄隨供款。

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可扣稅自願性供款是否供得過？

至於應不應該作出TVC供款，就要視乎個人財務安排。一般而言，年輕人士收入不高，扣稅所得可能只有一百幾十元，但TVC供款被綁死幾十年至65歲，缺乏資金流動性。中年人有多餘錢作退休儲蓄的，在強積金以外有更多回報更高、風險更低的選擇。反而TVC十分適合臨近65歲的人士，尤其將TVC配合保證基金去操作，簡直是絕配。

保證基金有很多不同條款，當中有些最苛刻的條款，莫過於要鎖死資金到65歲才有保證回報，但恰巧TVC亦是要鎖死資金到65歲，所以TVC配合保證基金是互惠互利。保證基金在滿足條款下是有零風險的保證回報，假設選擇了保證回報有2%以上的保證基金，再加上扣稅，綜合回報可以提升至4%到5%，而且風險十分低，比起放在合資格延期年金會有更高的回報。現時已擁有SVC的在職人士，臨近65歲時亦可考慮將SVC轉去TVC慳稅，日後當65歲退休後拿出來才放於政府即期年金或其他年金亦不遲。

大家要精明地善用強積金，退休時便可以有多元化的資產組合去安享晚年。

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