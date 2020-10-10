夢境有幾多種？預知未來、感應前世　《潛行凶間》夢中夢真會發生

人類每天都會做夢，睡醒後有時忘記得一乾二淨，但間中一些太吊詭的場景，或能留下少許印象。台灣YouTube頻道「維思維WeisWay」早前製作影片歸納人們最常出現的7種夢，包括預知夢、前世夢、夢中夢等。

普通夢一般毫無邏輯，夢中的人和事可瞬間轉變。（YouTube「維思維WeisWay」影片截圖）

普通夢

這種夢一般毫無邏輯可言，遇到的人和事可一瞬間轉變，沒有任何連貫性，更不可能會在現實世界發生，例如在大海暢泳，下一秒卻走到樓下外婆家。縱使夢中出現種種怪誕情節，但人們還是不會意識自己正在發夢，只能醒來時回憶剛剛的所見所聞。

前世夢

當事人會對夢中的一切感到莫名熟悉，即使身穿古代服飾，以及在古代的地方簡單過活，都是一些日常生活場景。這種夢一般發生2次以上。

夢中夢

「夢中夢」可分為兩類，其中一種為重複夢到相似的事件，即每次「醒」後再次發生上一層夢中的情節，直至真正在現實世界中醒來。另一種則是每層夢皆完全不同情節，誤以為自己醒來，但其實仍在另一層夢中，猶如電影《潛行凶間》般，因此相比第一種更難發現。

清醒夢

當事人清楚知道自己正在發夢，繼而控制夢境，即所有人、事、物均由自己構想。有人天生便會發「清醒夢」，但也可通過後天訓練達成，例如每次睡醒記錄夢境，了解哪些人和事經常在夢中出現，熟悉夢的形態。

預知夢

預測未來的夢，惟大部分都是惡夢。有時現實生活會發生與夢境一模一樣的事件，但間中也需要解夢。夢境發生的事可能第2天便會應驗，或者要等到幾年後。

重複夢

夢境完全一樣，例如某一天發夢，相隔幾天後再發同一個夢，情節與內容一致，就像影片般重複播放。

續集夢

發夢時突然驚醒，不久再次入睡時，延續剛剛的夢，像是夢的續集。