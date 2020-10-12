「歷史時空」版主突離世　網民悼念　朱凱廸：港文化工作重大損失

【歷史時空／版主／Wai Tse】舊相片及短片可以讓人一窺過去的風貌，十分珍貴。facebook專頁「歷史時空」有超過50萬人追蹤，不時都會分享經彩色修復後的歷史照片及短片，對比今日與當年，是大批網民的精神讀物。不過近日驚傳專頁版主「Wai Tse」的死訊，指他突然因為心臟病發已離世，令一眾網民都大嘆可惜。

fb專頁「歷史時空」經常更新，惟最近一次更新已經是10月10日，後來就傳來版主Wai Tse去世的消息。（facebook專頁「歷史時空」截圖）

fb專頁「歷史時空」最新的帖文於上周六（10日）晚上10時19分發文，介紹了現1881 Heritage（即前水警總部），並上載昔日的歷史照片，再對比現時的位置，更解釋了時間球塔的功能及過去。同日還有另外10個帖文，當中包括1910年代東南亞工人製作麵條的過程短片、1960年代廣華醫院的內部情況短片、111年前萊特兄弟飛機試飛短片、1911年中華民國推翻滿清後孫中山下令男人剪辮和女人放足時的照片等等，全部都令人可以從影像的方式，了解當年發生過的事。

↓↓↓fb專頁「歷史時空」的最新帖文↓↓↓

可惜「歷史時空」版主Wai Tse已經逝世，現時專頁已經第二天沒有更新。Wai Tse去世的消息可以見於國際關係學者沈旭暉的專頁，他在帖文上說自己十分喜歡「歷史時空」，「驚悉版主Wai Tse 不幸凌晨心臟病發逝世，十分可惜」，又指「我們需要歷史，才能走進未來」，希望對方可以安息。

↓↓↓多個facebook專頁都有轉貼「歷史時空」版主去世的消息，均表示可惜↓↓↓

城市研究者黃宇軒（Sampson Wong）亦在專頁上提到，版主Wai Tse終年55歲，「希望他日會有人記載，他是我們這個年代，應被記住的公共知識份子」。他又說專頁雖然只營運3年，但已經令人非常難忘，衷心感激。他更提到，專頁使用的頭像圖片其實是經典照片「Earthrise」，當年到達月球的人回首拍下地球的照片，「見到自己居住的星球，有點脆弱的模樣，原來這樣一看，更是震撼」。

立法會前議員朱凱廸都有在專頁上悼念Wai Tse，說自己每天都會看他的專頁，形容他在過去3年勞苦功高，他突然離去「是香港文化工作的重大損失」，在帖文中向他致敬。

↓↓↓不少網民湧至「歷史時空」專頁，留言悼念版主↓↓↓

網民都湧到「歷史時空」最後的帖文留言悼念，感謝Wai Tse在過去數年對歷史，特別是香港歷史的貢獻，整理了大批相片及短片，對他突然離世感到可惜。同時亦有人提到，專頁上的資料是個寶庫，希望有方法將專頁完整地保存下來，甚至在未來可以有人繼續管理。