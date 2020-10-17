同名同姓夫婦│美女李秋怡嫁帥哥李秋怡　網聊相識最初以為被整蠱

【同名同姓／同名夫婦】不能同年同日生，但願同年同日婚！能在茫茫人海中找到另一半自是幾生修到，而遇上跟自己同名同姓的情人，最終修成正果成夫婦的機率有多高呢？近日內地一對新人的名字成為網民熱話，新娘與新郎都叫做「李秋怡」，2人在網上聊天相識，女方最初還以為被整蠱，確認名字後互生情愫後相戀，最終決定共諧連理，宣布：「李秋怡小姐要嫁李秋怡先生！」網民紛紛送上祝福，讚歎姻緣早註定，「命中註定遇見你」。

李秋怡先生與李秋怡小姐於10月10日在成都領了結婚證。（網上圖片）

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同樣叫「李秋怡」，這對夫婦是美女與帥哥組合，2人於本月10日在成都領取結婚證，網友都關注這段婚事，他們的抖音短片更獲得數百萬次點讚，他們將於本月18日在西安舉行婚禮，屆時相信會再成網上焦點。

李秋怡小姐是海南人，而李秋怡先生則是成都人，2人真的是因同名同姓而遇上，事緣去年4月，他們在社交app聊天，李女問對方姓名時，竟獲回覆自己的名字──「李秋怡」，李女大感錯愕，還以為自己被整蠱，急問對方「為啥知道我的名字啊？」，又指對方是男生，不可能叫「李秋怡」。李男解釋媽媽不想他太佻皮，所以名字取得較女生。經了解後，雙方確認彼此名字真的一模一樣，奇緣隨即展開。

經過深入對話後，雙方都覺得投緣，相識一周便成情侶，交往1年半就決定結婚，李女向記者表示，他們結婚不是因為名字相同，而是大家都感覺遇到對的人，想一直在一起，「李秋怡先生，有幸與你相愛，餘生為你而來」。

談到相處的甜蜜時光，許女以「3個極度」去讚揚丈夫：極度溫柔、極度包容、極度溫暖。她指丈夫願意扛下一切她不願意做的事，就算她半夜想吃螺螄粉，對方也會立即起床做給她吃；因心疼她身上經常撞出小傷口，就在她的每個包包都放小膠布，而每次去旅行，李男都會做好出遊計劃，亦會提好行李，而旅行篋內都是她想吃的東西。

2人都是獅子座，但李男「把獅子的銳氣磨掉，變成了溫柔的小貓，不管我怎麼發脾氣怎麼無理取鬧，他都無上限的包容着我，愛着我」。因備受寵愛，李女自覺能在大人世界裏實現當小孩子的願望，所以自覺特別幸福」。

同是叫李秋怡的新人去領結婚證時，工作人員還以為弄錯了名字。（網上圖片）

這對同名情侶把拍拖日常在社交網站公開，收到網民滿滿祝福，而雙方家長見面後亦滿意這段姻緣。今年8月21日是李女生日，2人到上海迪士尼樂園遊玩，其間李男實行驚喜求婚大計，成功讓李女點頭答應，並在10月10日在成都領結婚證，而工作人員核對結婚證時核對了很久，雖然對方未開口問，但李女亦猜到原因，遂忍不住說：「你沒有看錯，名字是一樣的。」工作人員才釋然說：「還以為自己看花眼了。」

對於網民紛紛建議他們的兒女叫「李雙雙」，李女表示暫未有生育計劃，到真的有孩子時，才會去考慮名字。

（紅星新聞）

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