無線耳機狂掉路軌！日電器商研執耳機神器　4大正確防丟配戴Tips

【無線耳機意外／執耳機神器】無線藍牙耳機變成大部份人日常必不可少的隨身物品，搭車期間聽歌更是一大享受，不過JR鐵路公司去年開始發現不時發生耳機掉到路軌意外，而且次數非常頻密，單是今年7至9月曾有947宗相同意外，令站務員疲於奔命幫忙執拾耳機，但因為耳機太細小，難以撿起。近日就有電器商研發專用道具，引來不少網民討論。

全國鐵路公司因為在不同車站貼上海報，呼籲乘客注意戴着的無線耳機。（Twitter圖片）

有日媒最近探討全國鐵路公司在今年發生的無線耳機掉路軌意外，JR東日本指，單是其轄下的78個車站在7月至9月，已有947個耳機不慎掉到路軌。

他們又稱，每次站務員接到求助，就要利用工具拾起掉在路軌上的用品，鞋、小袋子等很容易夾起來，但因為無線耳機太細小，導致站務員要花更多時間及心力拾起來，加上現有工具其實難以撿起，對站務員造成莫大的困擾。全國鐵路公司因此在不同車站貼上海報，呼籲乘客注意戴着的無線耳機。

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曾遇過類似意外的受訪市民稱，其實很容易就會掉下無線耳機，例如撥頭髮、無辜被撞，甚至不明原因就會掉耳機。有耳機專家則解釋，容易掉下的原因主要是配戴方法不當，或是耳機不符合耳朵形狀等，結果受輕微衝撃便會掉落。

專家又指，其實配戴上有數點要注意，例如有否違漏要塞進耳朵的部份、塞進耳朵後有否轉正卡緊等，買耳機最好到店舖實際配戴一次，以及閱讀說明書等，就可以避免丟失的意外。

為了應對情況，JR東日本日前更宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具，可以利用吸力吸起掉在路軌上的耳機。

拾耳機神器使用方法▼▼▼

雖然現時只在研發階段，但已引來不少網民討論，笑稱道具的外形像機關槍，更指有品牌特意為無線耳機推出綁線，「真的有用嗎」、「看起來好像可以吸很多耳機」、「站務員也變路軌清潔員了」。

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