跑馬地Eight Kwai Fong｜裝修佬評新盤質素：佔盡地利+內在有水準

文：裝修佬 【新盤／跑馬地／Eight Kwai Fong Happy Valley】現在買新樓已包含裝修，業主一般不會改底層基建，反而面層裝修會想執下，符合自己喜好和便利自己。今天裝修佬帶大家睇一個位於跑馬地桂芳街新樓盤「Eight Kwai Fong Happy Valley」，由於原本是服務式住宅，但經發展商翻新重新裝修推售，單位已包含完整裝修，就看看哪些部份值得保留。

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首先這個單位的光源十分多樣化，由多盞射燈以及燈糟的透光相互平衡，這樣就不會太光猛，有需要的就可以新增座地燈或裝飾燈去補足光源。

要保留酒店級的感覺，單位不能夠太光猛，所以自然光的補充則相當重要，這個單位有開揚景觀，再加上落地玻璃就可以做到，即使單位選擇了暖色的木櫃，都同樣可以做到闊落典雅的感覺。

裝修佬親自睇樓點評，認為裝修及用料都高質。（裝修佬短片截圖）

用料方面，無論是窗台、枱面、洗手間的牆和地，都選用了巴西的天然石，紋理自然獨特，用足好材料，單位保留了原裝的木皮牆板及傢俬，感覺和全新的一樣，櫃內的木板全都包了木皮和做好封邊，最重要的是，用原裝傢俬沒有甲醛問題。

究竟一手樓應該自行重新裝修還是用發展商的設計好？大家需要留意兩件事

第一：就是很多特色位要達到一定的量才會便宜，自己一般不會刻意做，即使想做，價格都會相當昂貴。 第二：設計師會用盡所有空間，所有長闊高都會就到最多人的需要，但因自己不是設計師的原故，需要不停嘗試，最後的效果可能會得不償失。

總結一下今天的結果，這個樓盤的外在可以說是佔盡地利，而內部裝修和用料屬高水準，所以整體評分相當不錯。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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