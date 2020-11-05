韓女團BLACKPINK上綜藝無戴口罩手套摸熊貓　內地網民鬧傷害國寶

韓國人氣女團BLACKPINK全球多地都有大量粉絲，但她們近日在綜藝節目中的舉動，卻誤觸內地網民的底線！BLACKPINK日前在綜藝節目中探望在韓國出生的大熊貓「福寶」，雖然4名成員穿上防護衣才接觸熊貓，而且舉動溫柔，但內地網民不滿她們無戴口罩手套下接觸成年熊貓，更在化妝情況下和熊貓寶寶親密接觸，紛紛炮轟她們沒常識，痛斥她們「傷害」和「虐待」中國國寶。

BLACKPINK成員Lisa、Jennie、Jisoo、Rosé一起去探望熊貓，卻惹內地網民不滿。（《24/365 with BLACKPINK》截圖）

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BLACKPINK自家綜藝《24/365 with BLACKPINK》將於周六更新，日前在YouTube頻道上釋出新一集的預告，Lisa、Jennie、Jisoo（金智秀）、Rosé（朴彩英）一起探望在韓國出生的熊貓寶寶「福寶」，她們穿起保障衣、戴上手套，抱起福寶玩耍，成員舉動都相當溫柔。

BLACKPINK極具人氣，在內地有大批粉絲：

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然而，內地網民發現預告內Jennie在化了妝的情況下擁抱及觸摸福寶，抱到不願放開，成員們更在沒戴口罩、手套的情況下接觸成年大熊貓。內地網民直指她們的行為嚴重違反飼養大熊貓的安全規定，除了可能帶來健康風險，中國近年嚴禁商業性近距離接觸圈養大熊貓，質疑是次綜藝節目明顯屬商業性質。

內地網民發現BLACKPINK成員違規觸摸「福寶」▼▼▼

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內地傳媒指，除大熊貓飼養員、獸醫外，其他人近距離接觸大熊貓都可能讓牠們生病，韓國藝人用的化妝品更有機會刺激到大熊貓，若她們家裏有養寵物還接觸熊貓，或會令大熊貓患上犬瘟熱，內地傳媒同時提及BLACKPINK成員Jennie及Jisoo分別養了貓狗。

內地網民認為BLACKPINK應該道歉，其事務所YG也應致歉。不過，BLACKPINK粉絲們反指責任應該在節目組和園方身上，Jennie作為嘉賓不知道這些規定，也不可能事先自行調查。

（綜合）

「福寶」於今年7月20日在韓國出生，是首隻在當地出生的大熊貓▼▼▼

剛出生的福寶與其母親愛寶。（韓聯社）

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