颱風天鵝吹襲　菲男水浸屋當瞓泳池睇電視　網民一眼睇穿致命危機

強風颱天鵝上周吹襲菲律賓卡坦端內斯島（Catanduanes island），同日橫過首都馬尼拉所在的呂宋島（Luzon），造成多處山泥傾瀉，多區更因暴雨釀成水浸。有當地居民卻苦中作樂，把水浸的家當成泳池，邊吃東西邊看電視，看似非常自在，雖然有網民讚賞有創意，但更多人看穿有致命危機，因屋內電器仍運作，恐有觸電之虞。

菲律賓的網民維克多在Facebook分享家裏水浸後「嘆世界」的照片。（Facebook@ver.tellub）

來自菲律賓的網民維克多（Victor Jose Tadia）日前在facebook分享多張相片，可見他家中客廳因為颱風而水浸，不過維克多反而未有感到沮喪，更把地下的水當成泳池，穿上短褲便躺在水中，更用錫紙盤裝起食物，任由它漂浮。

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維克多更在帖文中表示「Netflix and Chill」，似乎是一邊看劇一邊吃小食，甚為寫意。相中可見，維克多客廳只剩下椅子、桌子及電風扇，其他物品則放到較高處，以避免沾水或漏電。

帖文引來不少網民留言，他們大讚維克多有創意又樂觀的態度，「是私人泳池啊」、「真的是知足常樂」、「如果水位再高一點，便可以游泳了」、「即使處在逆境中，菲律賓人就是這麼樂觀」。不過，亦有網民看穿屋內其實確有觸電危險，因嚴重水浸下電線可能破損，身處水中其危險性就陪增，直指做法不該。

颱風天鵝重創菲律賓，不但吹塌民房屋頂及電纜線，而且部份受災最嚴重地區更造成洪水暴發，當地菲律賓民防處（Office of Civil Defense）指，全國至少有10人不幸喪命，約40萬人已撤離家園，其中大部分民眾逃到了避難中心。

（Facebook）

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