28年連誕14名兒子　美夫婦終成功追女　哥哥們爭著抱妹妹

美國一對夫婦結婚28年連誕14名兒子成為一時佳話，後來獲邀拍攝真人騷節目《14 Outdoorsmen》，但夫婦二人一直未有放棄「追女夢」，近日終於夢想成真迎來首名女嬰，全家人都欣喜若狂！

來自密歇根州（Michigan）的杰伊（Jay Schwandt）現年45歲，上周四（5日）他的妻子凱特麗（Kateri Schwandt）誕下重7.8磅（約3.4公斤）的女嬰瑪吉（Maggie Jayne），杰伊與凱特麗甚為激動，「很高興瑪吉加入我們這個大家庭，這一年對我們來說太難忘了，瑪吉是上天送給我們最好的禮物」，哥哥們亦爭著抱妹妹。

杰伊與凱特麗在高中時期相戀，1993年結婚並雙雙考入大學，在畢業前二人已經生了3名兒子；其後他們繼續進修，凱特麗考獲社會工作碩士學位，杰伊則考取到法律學位，並成為一間土地測量公司的老闆。

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「她將是最受寵愛和保護的孩子」

夫婦二人都很喜歡小朋友，但膝下14人全是兒子；有遺傳學專家指出，連續14胎誕下的都是兒子可謂是絕無僅有，其機率只有16384分之一。凱特麗說，自從懷上第15名孩子，已十分渴望誕下的會是女嬰，「屆時她將會是最受寵愛和保護的孩子。」

28歲長子泰勒（Tyler Schwandt）表示，父母生下14名兒子後一度對多添一名女兒感無望，豈料奇蹟卻發生了。泰勒如今已訂婚，即將擁有自己的家庭，他說：「由於家中陽盛陰衰，我甚至不知道媽媽有否粉紅色的衣服或物品，現在14名兄弟都要為妹妹的到來而改變生活習慣，例如我們上完廁所一定要放下廁板。坦白說，我們都對女孩子的生活摸不著頭腦。」