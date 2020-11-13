尼日利亞動物園如人間煉獄　雄獅瘦至皮包骨　動物困籠苟延殘喘

動物園虐畜事件時有發生，最近位於非洲尼日利亞一間動物園被揭其動物慘況，因為無人理會及餵飼，猴子、斑鬣狗等被逼長期困在籠內等死，就連獅子亦瘦弱至皮包骨，猶如人間煉獄。有男子早前因參觀動物園而目擊一切，最終通知動保組織「Wild@Life」協助拯救動物，最終牠們現時已獲適切治療及照顧，並無大礙。

即使是獅子也只困在充滿水泥的籠內，周圍僅得木頭和落葉，而且無食物餵飼，獅子變得非常瘦弱，幾乎連骨架亦清楚看見。（facebook專頁「Wild@Life」）

動保組織「Wild@Life」最近於facebook專頁上載一系列圖片，表示拯救出位於尼日利亞的Gamji Gate動物園內的一眾動物。帖文指出，有男子日前付1美元入場參觀該動物園，卻被眼前震撼景象嚇倒。

他發現不少動物例如猴子、斑鬣狗等同被困在籠內，但大部份營養不良。除此之外，鱷魚雖在活動空間較大的池中生活，但因為水位淺，而且充滿垃圾，場面看起來像是動物煉獄。即使是獅子也只困在充滿水泥的籠內，周圍僅得木頭和落葉，而且無食物餵飼，獅子變得非常瘦弱，幾乎連骨架亦清楚看見。

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男子驚見園內其他動物亦是類似情況，於是連忙通知「Wild@Life」幫忙。他們後來派了獸醫先救起該隻瘦骨嶙峋的雄獅Shadow，他們指4歲的Shadow健康情況不太理想，經過一整天的治療，雖然現時可自行走動及稍微進食，但能否繼續生存仍是未知之數。

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經過當地野生動物園協會(NAZAP)調查，這間動物園在先前洪水暴發時無法把動物運送出來，牠們要找到地方攀附才得以存活，但因連續5天無進食，而且長期浸泡在水中，因此有可能感染許多疾病、胃口減弱，加上園方資源不足，動物們亦未能得到適當救治。

「Wild@Life」續稱已成功拯救園內大部份動物，牠們已接受治療及補充營養，現時並無大礙。Gamji Gate動物園現時已關閉，但因屬於政府單位，「Wild@Life」指現時正說服當地政府讓Shadow去庇護所安置，更在網上呼籲大家捐款幫助Shadow獲得治療。

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