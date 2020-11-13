Mario隻Yoshi原來唔係恐龍　性別與身份曝光　網友：世界瞬間崩塌

任天堂經典《超級瑪利奧兄弟》（Super Mario Bros.）系列遊戲，是不少人成長的回憶，不過你知道嗎，不少人誤會Mario的坐騎兼好夥伴綠色生物「Yoshi」是恐龍，但其實牠是烏龜！

Yoshi的特色是有著大大的鼻子，後枕位置有橘紅色角，背脊也有一紅色的龜殼（不少人誤以為是馬鞍），還有條能伸長又黏答答的舌頭，用來抓住敵人，讓許多人一直以為牠是恐龍。一名網友近日在PTT發文指出，從小一直以為Yoshi是隻恐龍，沒想到居然是一隻「無性別的烏龜」，這種衝擊讓他感覺「整個世界瞬間崩塌」。

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網友也紛紛留言表示，「哪隻烏龜頭上有冠？」、「一直以為是蜥蜴」、「Mario騎牠的時候，牠明明是站著，哪隻烏龜會這樣走路？」、「所以庫巴（Mario裡的大魔王）也是烏龜喔！」、「牠背上有殼，當然是烏龜」、「第一次注意到牠背上有殼，不管，繼續當牠是恐龍」、「Yoshi就是Yoshi」。

事實上，任天堂公司的電子遊戲設計師手塚卓志（てづか たかし）曾在2017年說過，Yoshi在設定上是「烏龜族」的成員，其發想是「Mario之父」宮本茂（みやもとしげる）希望可以讓Mario騎在馬上面，又因為當初有恐龍樂園的概念，因而讓Mario騎乘於爬蟲類生物上面，不過後來認為「爬蟲類一族」的出現太過突兀，於是便加入「烏龜一族」的設定。

不只Yoshi，還有許多「卡通角色」背後藏著驚人秘密。早在2014年時，日本Sanrio公司就說過，「Hello Kitty」並不是貓咪，而是「小女孩」，本名叫Kitty White，永遠就讀小學3年級，她無論是走路或是坐姿都和兩條腿的動物一樣，沒表現出貓的特性，甚至還有自己的寵物貓，名叫Charmmy Kitty。

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