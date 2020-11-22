角落生物｜努力不一定有用　網紅律師：躲在角落安心療傷或更好

文：呂秋遠 台灣律師 最初，我並不知道角落生物，究竟是什麼生物。我大概以為，就是孩子們喜歡的新動畫。真正開始引起我注意，是一個小朋友畫了炸蝦尾送給我，她親口告訴我，這是她最喜歡的主角。接著，就是鄧惠文醫師，她告訴我，角落生物其實充滿了許多有深度的角色設定。

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以上圖輯原文：劇場版角落小夥伴故事催淚 18角落生物搞鬼身世 蜥蝪其實是恐龍

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角落生物，顧名思義就是在角落的生物。這麼說可能還是很難懂，應該說，不習慣在鎂光燈下，但是生存在角落，就會覺得自己很安心的生物。白熊，明明是北極熊，卻喜歡喝熱茶、躲在被窩裡。裹布，從小就陪伴白熊長大，他可以是白熊的禦寒衣物，或是行李袋，有時候還可以當桌布。

真正的企鵝，性格友善，他告訴白熊，南方有溫暖的海洋，也是大家的好朋友。那麼，假企鵝是誰？他其實是河童，只是頭頂的盤子不知道為什麼不見了，才以為自己是企鵝，他平常最喜歡觀察與思考，一直在追尋自我。貓咪生性害羞，但其實很關心大家，他希望自己是苗條的貓，但是就忍不住會大吃大喝，所以身材一直無法維持。

角落生物就是一群不習慣在鎂光燈下，但生存在角落就會覺得自己很安心的生物，近年圈粉無數。（Ｓan-x 官網圖片）

我其實最喜歡的角色是炸蝦尾與炸豬排。多數人在吃豬排時，都會留下吃剩的邊邊，他的全身上下只有1％是瘦肉，其他都是脂肪。炸蝦尾，原本是長長的條狀物，但也是被嫌棄的那部分，因為太硬，都會把他丟棄在一邊。他跟炸豬排一樣，都渴望被利用、被吃掉，但是沒人理會他們。

炸魚尾比較少出場，也是被嫌棄的食物，但是他始終保持正向樂觀，感謝沒有人吃掉他。那麼，從這些角色我們可以看到什麼？看到沒有用的、害羞的、負面的、溫暖的、照顧大家的、渴望被認同的、優遊自在的、看到自己是焦點就會慌張的、即使面對挑戰也只能硬著頭皮上戰場的我們啊！

角落生物造型的蜂蜜蛋黃餅乾。（呂秋遠facebook圖片）

不論有多少包裝，或者強迫自己要堅強，其實多數人的本質都是脆弱的，也偶爾喜歡躲在角落裡，喘口氣當邊緣人。面對生活上的不愉快與不容易，當個角落生物並沒有不好，我們同樣會努力的追求自己想要的目標，想要知道自己究竟是誰，喜歡溫暖的陽光，喝杯熱茶或許就可以讓我們短暫的恢復元氣。我們總是覺得太胖會被殺掉的，但看到美食時，卻又經常忍不住覺得減肥的事明天再說。而躲在角落裡，其實最讓我們安心。

所以，當有天我們真的遇到暫時無法解決的困難，請告訴自己，不要再努力了。加油不一定是好方法，或許，讓自己躲到角落裡，安心的療傷，才是面對不容易的人生，最好的方式。不要覺得自己沒用！因為這世界上，大多數的人對自己最切身與在意的課題，都是不能解決的呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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