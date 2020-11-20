逾90年歷史　台灣十大「鬼屋」之首劉家古厝分割出售

位於台灣嘉義縣民雄的劉家古厝是當地著名的「鬼屋」，近日門口被掛上布條，公開出部份土地，面積375坪，總價1350萬元新台幣（約367萬港元），吸引不少人查詢。

民雄劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近，主體建於1929年，古厝為3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，但因為地處偏僻，後來劉家人因交通不便陸續遷出，導致樓房年久失修，廣大庭院荒煙蔓草，成為鄉野傳奇中的主角，如今更被視為全台十大「鬼屋」之首。民雄文教基金會曾計畫將劉家古厝整修設置木涼亭、咖啡座等休閒設施，後來因劉家後人未能達成一致意見而終止。

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在眾多民雄劉家古厝「靈異事件」中，最為廣傳的是男主人與婢女暗通款曲致女主人識破，最後婢女被虐投井自殺，但如今該口井已被填平；另有傳言指日治時期，有日本士兵在古厝借駐，半夜有哨兵被鬼迷惑開槍誤傷自己，牆上留有彈孔。屋主曾經無奈表示，這些都是穿鑿附會並非事實，且附近居民也未嘗親眼目睹過。

謝姓地產經紀在Facebook多個社群張貼「民雄劉家古厝建地，地坪375坪，單價每坪3萬6000元。大坪數、低單價，既有景點好規劃」的賣地訊息，隨即引起外界關注。他指出，這次要出售的土地並非古厝全部土地，而是古厝的右側土地，包含古厝建物主體的一部分，消息公佈後接獲不少來電，甚至遠在美國的台灣人亦特地透過友人查詢，也有建築商打算結合周邊景點，開設特色文創店、旅店。

然而，有附近居民指出有關地段求售已久，地段雖然深且狹長，但門面不夠寬，並不適合開店做生意，故不少潛在買家在查詢後均打退堂鼓。