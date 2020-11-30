美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林　畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

美國紐約30歲女子馬丁（Abigail Martin）於巴西潘塔納爾濕地（Pantanal）拍到一幕驚人畫面，一隻美洲豹在河邊與一隻重約36公斤的眼鏡凱門鱷（caiman crocodile）發生搏鬥，最終咬住鱷魚強行拖入叢林。網民震驚之餘，坦言「這完全體現了大自然的法則」。

馬丁是非營利組織「美洲豹識別計劃」（Jaguar Identification Project）的創辦人，目的是建立美洲豹的數據庫，藉此了解牠們的行為。在今年4月拍攝的片段中，一隻美洲豹將鱷魚咬住拉到岸上，察覺鱷魚失去動靜遂稍微放鬆嘴巴，詎料鱷魚此時突然用力掙脫嘗試爬回水中，惟美洲豹再次緊咬其頸並強行拖入叢林內。

不少網民形容畫面相當震撼，「沒想到美洲豹竟然能輕鬆獵殺鱷魚！」、「美洲豹可以將其體重兩倍的屍體拉上樹，因此牠絕對有能力戰勝這條鱷魚」、「美洲豹實在是一種令人驚嘆不已的動物，獵殺鱷魚也只是遵從大自然的法則而已」。

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馬丁表示，該隻名為「米克」（Mick）的美洲豹相當出名，曾多次在遊客面前獵殺眼鏡凱門鱷，「牠或者並非最佳的獵食者，但如果你觀察牠一段時間，一定會有所收獲。」

馬丁說，每次在野外看到如此震撼的畫面，生活中一切事物相較之下都頓感失色，但同時令感官變得敏銳，「我很喜歡觀察野生動物，完全不會分心，這對我來說是個獨特又美妙的體驗。」