來自同一捐贈者胚胎　妹妹較家姐遲3年「解凍」出世再破世界紀錄

美國田納西州（Tennessee）一對夫婦因不孕症未能自然懷孕，兩人於2017年透過植入冷凍24年的胚胎成功誕下一女，刷新當時全球冷凍最久並成功存活胚胎紀錄；該對夫婦今年又透過植入一個冷凍長達27年的胚胎，在10月底迎來另一名女兒，並再度打破世界紀錄。

今年29歲的太太蒂娜（Tina Gibson）與36歲丈夫賓吉布森（Ben Gibson）結婚10年，一直渴望生兒育女，惟因為賓吉布森患有可導致不孕症的囊腫性纖維化（Cystic fibrosis），以致多年來均無法圓夢；二人其後在家人建議下前往國家胚胎捐贈中心（National Embryo Donation Center，NEDC）挑選冷凍胚胎，進行人工受孕。

兩夫婦當時選擇了一個在1992年10月14日被冷凍的胚胎，即較出生於1991年4月的蒂娜僅「年輕」了18個月。胚胎被轉移至蒂娜的子宮孕育，2017年11月2日女兒埃瑪（Emma Wren Gibson）順產出生，當時她身高51厘米，重6磅8盎斯（約2.94公斤），而長達24年的冷凍期，也刷新了當年全球冷凍最久並成功存活胚胎的紀錄。

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今年，兩夫婦希望為埃瑪添一名妹妹，遂再次到NEDC植入另一個冷凍胚胎。該胚胎與埃瑪屬同一位捐贈者，且於同一天被冷凍。NEDC將胚胎解凍植入蒂娜子宮，幼女莫莉（Molly Everette Gibson）終在10月26日出生，重6磅13盎斯（約3.09公斤），打破了家姐埃瑪當年的紀錄。

蒂娜形容莫莉是上天賜給他們的驚喜，「我們之前未想過可擁有兩名小孩，這實在令人難以置信。我們抱著莫莉感到非常幸福。」NEDC的實驗室主任兼胚胎學家（Carol Sommerfelt）索默費爾特表示，這對姐妹的誕生充分顯示了胚胎冷凍技術已相當成熟，「隨著莫莉的誕生，我們知道冷凍胚胎最少可存活27年，甚至更長時間。」