啪手指會變粗？唔啪唔舒服可能係身體警號　物理治療師教兩招檢查

身邊總有朋友常常「啪」手指，這個小動作對某些人來說可能是「唔做唔舒服」，但長輩們卻流傳啪手指會令手指變粗變醜的「都市傳說」。台灣物理治療師「三個字SunGuts」早前於其同名YouTube頻道，講解啪手指的原理及影響，揭開都市傳說的真相。

長輩們之間不時流傳啪手指會令手指變粗變醜的「都市傳說」，台灣物理治療師「三個字SunGuts」揭開背後真相。（「三個字SunGuts」授權）

要知道啪手指是否有害，首先要了解手指的構造，手指其實由4根骨頭組成，骨頭之間為關節，方便屈曲及做出不同的動作，而姆指則只有3截指骨。「三個字SunGuts」指，常有人誤會啪手指的聲音是骨頭直接磨擦的聲音，然而有研究發現當拉扯或屈曲手指時，關節之間會因負壓而形成一個空腔，啪手指的聲音正正是該空腔破裂發出的。

手指其實由4根骨頭組成，骨頭之間為關節，方便屈曲及做出不同的動作，而姆指則只有3截指骨。。（「三個字SunGuts」授權）

由於啪手指並非直接磨擦骨骼或軟組織，關節之間的空腔破裂理應不會為手指帶來傷害，更不可能令手指變粗，故啪手指會變粗的「都市傳說」根本不成立。不過「三個字」也指，如啪手指用力過猛，或是「啪」一個已經受傷的位置，則有可能令手指附近的韌帶或肌肉拉傷，導致出現俗語稱「督魚蛋」的情況，令手指腫脹。

仲有兩個原因會令手指病理性變粗，即按大圖了解▼▼▼

另外，「三個字」指出，某些人已將啪手指當成小習慣，甚至「唔啪唔舒服」，他提醒如發現手部有持續的緊繃感，便有可能是身體發出的警號，可以兩個方法自行檢查▼▼▼

【本文已獲「三個字」授權刊登】