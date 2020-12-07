Good Mask親子口罩優惠　門市買成人款可換購幼童款　低至每盒$50

【口罩/疫情/第四波/優惠】新冠肺炎第四波確診人數持續上升，口罩情報再次獲得市民關注。本地口罩廠Good Mask早前發售聖誕節特別版ASTM Level 3口罩，近日再推出親子口罩優惠，只要於門市購買任何款式的成人口罩一盒，即可以30或40元的優惠價換購中童/幼童三防Level 3口罩一盒，最多更可換購4盒，變相每盒平均可低至50元。
本地口罩廠Good Mask推出親子口罩優惠，只要於門市購買任何款式的成人口罩一盒，即可以30或40元的優惠價換購中童/幼童三防Level 3口罩一盒。（Good Mask fb圖片）
Good Mask於facebook專頁公布親子口罩優惠，表示只要於門市購買任何成人款式口罩，即可以30元換購99 中童/幼童獨立包裝口罩，或以40元換購99 中童幼童50片包裝口罩，每買一盒成人口罩最多可換購4盒中童幼童口罩。
如以門市價128元購買99 成人30片獨立包裝口罩為例，換購4盒99 中童/幼童獨立包裝口罩，合共為248元，變相每盒口罩平均只需49.6元。加上優惠可重複使用，等於多買多慳。
↓↓↓ Good Mask聖誕節特別版ASTM Level 3口罩 ↓↓↓
Good Mask口罩資料：
尺寸：
成人175 X 95mm /160 X 95mm
中童145 X 95mm
幼童125 X 85mm
規格：BFE, PFE, VFE >99%、ASTM Level 3、EN14683 type II R
門市地址 :
【九龍區】
1. 旺角門市: 九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口) 電話： 6611 8963
2. 尖沙咀門市 : 九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E 電話： 6139 9982
3. 油麻地門市: 九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖 (油麻地站A2出口)
電話： 6536 6686
4. 觀塘門市: 觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 (觀塘站B出口開源道) 電話： 6187 7003
【港島區】
5. 中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝)
6. 銅鑼灣駱克道478-484號本德大廈地下E舖（銅鑼灣二期對面） 電話： 6611 8672
7. 筲箕灣門市: 香港筲箕灣道341號地下6號舖 (筲箕灣站A3出口南安里) 電話： 9039 9902
8. 灣仔門市: 灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右) 電話： 6655 7793
【新界區】
9. 元朗門市: 元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 電話： 2758 3055
10. 大圍門市: 大圍大圍道16號富嘉花園地下28A號舖 (大圍站A出口) 電話： 9109 9963
11. 屯門門市：屯門屯利街1號華都商場5B2舖
營業時間 : 11am - 8pm
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